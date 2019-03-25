Fikret Orman açıkladı! Beşiktaş 'FEDA' diyecek

Mali durumlardan dolayı önümüzdeki yıl kadronun daralacağını söyleyen Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, "İnsanlar cep telefonu paralarını, kira paralarını, çocuklarının okul paralarını ödeyemezken, oyuncuların paraları niye ödenmiyor diye bana soruyor. Bu dövizlerle sıkıntı yaşıyoruz. Seneye daralmak gerekiyor" ifadesini kullandı.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada teknik direktör konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Teknik direktör Şenol Güneş'le sözleşmenin devam ettiğine vurgu yapan Orman, Guti'den faydalanmak istediklerini, Atiba'nın da futbolu bıraktıktan sonra teknik kadroda yer alacağını söyledi.

Orman, deneyimli orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson'un teknik kadroda yer alıp almayacağıyla ilgili, "Atiba'yla konuştuk. Futbolu bıraktıktan sonra idari ya da teknik kadromuzda olacak. Kendisi ve ailesini çok seviyoruz. O da Beşiktaş ailesinin bir parçası" ifadesini kullandı.

'İnsanlar faturalarını ödeyemezken...'

Mali durumlardan dolayı önümüzdeki yıl kadronun daralacağını söyleyen Orman, "İnsanlar cep telefonu paralarını, kira paralarını, çocuklarının okul paralarını ödeyemezken, oyuncuların paraları niye ödenmiyor diye bana soruyor. Bu dövizlerle sıkıntı yaşıyoruz. Seneye daralmak gerekiyor" ifadesini kullandı.

"Kagawa ile Ljajic'in sözleşmeleri bitiyor" sorusunu yanıtlayan Fikret Orman, "Uzar" cevabını verdi ve "Sevdiğimiz iki oyuncu, problem yok. Ben de taraftarımız da oyunculardan memnun. Bir gerçek var ki Beşiktaş takımının gelecek sezon maliyetleri ve kadrosu daralacak" şeklinde konuştu.

Dorukhan Toköz konusunda resmi bir teklif gelmediğini belirten Orman, "Dorukhan çok karakterli ve düzgün bir çocuk. Avrupa'da oynamasını isterim. Daha bana gelmiş bir teklif yok. Vida mesela 150 kulübe gitti. Anlatıyoruz ama dinlemiyorsunuz" diye konuştu.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Japonya'da kamp yapacaklarını açıklayan Orman, "18-20 Temmuz'da Japonya'da kamp yapacağız. Belki yol üstünde Malezya'da da bir maç oynamak istiyoruz" dedi.

'Cenk ne zaman istersen döner'

Everton'da forma giyen Cenk Tosun hakkında da konuşan Orman, "Cenk bizim evladımız, ne zaman isterse döner. Premier Lig'de daha yapacağı şeyler olduğuna inanıyorum. Misyonunu tamamlarsa ne zaman isterse Beşiktaş'a gelir" dedi.

2. FEDA dönemi

Bu sezon oyuncuların maliyeti yönünden sıkıntıya giren Beşiktaş’ın 2. FEDA dönemini başlatma kararı aldığı ortaya çıktı.

Öte yandan Fikret Orman'ın, sezon sonunda Gary Medel, Atiba Hutchinson, Nicolas Isimat-Mirin,Adriano, Enzo Roco, Jeremain Lens gibi maliyeti yüksek oyuncularla yollarını ayırma kararı aldığı öğrenildi.