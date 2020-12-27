Fikret Kuşkan kimdir, nerelidir? Fikret Kuşkan hayatı biyografisi

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı dolayısıyla çekilen "Akif" filmi 12 Mart 2021'de vizyona girecek. Filmde, Mustafa Kemal Atatürk'ü Fikret Kuşkan, Mehmet Akif Ersoy'u Yavuz Bingöl ve Ali Şükrü Bey'i Murat Han canlandırıyor.

Fikret Kuşkan kimdir?

Mehmet Fikret Kuşkan, 22 Nisan 1965'te İstanbul'da dünyaya geldi. Babası Arnavutluk'tan, annesi ise Bulgaristan'dan göçmen olarak gelmiş. Henüz 1 yaşındayken ailesi İstinye'ye taşındı. Gençlik yıllarının büyük kısmının geçtiği semt, Kuşkan için unutulmaz günleri yaşadığı yerdi. 4 yaşındayken babası felç oldu. 4 ablası vardı. Çocukluğunda çok yaramazdı ve vaktinin büyük kısmını mahallede oyun oynayarak geçiriyordu. 13 yaşına geldiğinde babasını kaybetti ve bunun üzerine okulu bıraktı. Tesisatçıda iş bularak burada çalışmaya başladı. 1 yıl sonra eniştesi, Kuşkan'ı kendisiyle birlikte Tokat'a götürdü.

Tokat'ta yaşadığı süre boyunca köy hayatına çabuk ayak uyduran oyuncu, 3 yılın sonunda İstanbul'a döndüğünde yeni hayatına alışmakta zorlandı. Hasköy Lisesi'ne kaydoldu, bir yandan da marangozluk yapmaya başladı.

Oyunculuk, Kuşkan'ın aklına ilk, lise öğretmeninin kendisini, haftasonu tiyatroya çağırmasıyla giriyordu. Liseyi bitirdikten sonra arkadaşlarıyla birlikte bir fotoğraf ajansı kurdu. Ancak tiyatrocu olmak istiyordu, bu yüzden 21 yaşında Mimar Sinan'ın konservatuar sınavına girmeye karar verdi. İlk denemesinde başarılı olamayan Kuşkan, İstanbul Devlet Konservatuarı'nda şansını denedi ve başarılı oldu. Berlin Goethe Üniversitesi'nde burslu olarak okudu.

Kuşkan'ın rol aldığı ilk film "Sis"in (1988) ardından "Gençler" (1989) adlı dizi, sonra da sırasıyla; "Gizli Yüz" (1990), "İki Başlı Dev" (1990), "Issızlığın Ortası" (1991), "Dönersen Islık Çal" (1992) filmleri geldi. Kariyerinde bugüne kadar 38 filmde rol aldı. Çağan Irmak'ın yönettiği "Babam ve Oğlum" (2005) ve "Mustafa Hakkında Herşey" (2003) gibi bir çok sinema eleştirmeni tarafından tam not almış yapımların başrolündeydi.

Kuşkan, "Şaşıfelek Çıkmazı", "Emanet", "Esir Şehrin İnsanları", "Artık Çok Geç" ve "Issızlığın Ortası" adlı televizyon dizilerinde de rol aldı. Televizyon reklamlarında seslendirme yaptı.

29 Ağustos 2005'te, oyuncuBahar Kerimoğlu ile evlendi. 4 yıl sonra 2009 yılında boşandılar. Gün Kuzgun (d.2008) adında bir oğlu vardır. Fikret Kuşkan, 17 Kasım 2014 tarihinde müzik öğretmeni Arsevi Özkara ile Fransa'nın Marsilya kentinde evlendi.

2014 yılında yönetmenliğini Kudret Sabancı'nın yaptığı "Yasak" adlı dizide Deniz Çakır ile başrolde oynadı. yine 2014 yılında TRT'de oynayan "Hayat Ağacı" adlı dizide;Fikret Kuşkan, Kenan Bal, Ayşe Tunaboylu, İdil Fırat, Özge Özberk, Onur Saylak ile birlikte oynadı

Fikret Kuşkan'in rol aldığı film ve diziler?

2014 - Hayat Ağacı (Murat Karahanlı)(TV dizisi)

2014 - Yasak (TV dizisi)

2014 - Tanıklar (Adnan Kahveci)(Tv.dizisi)

2013 - Erkekler (Sinema)

2011-2012 - Hayat Devam Ediyor (Tv.dizisi)

2009-2010 - Hanımın Çiftliği (Tv.dizisi)

2007-2009 - Parmaklıklar Ardında (Tv.dizisi)

2007 - Bıçak Sırtı (Tv.dizisi)

2006 - Kabuslar Evi: Takip (Tv.dizisi)

2006 - Hacı (Tv.dizisi)

2005 - Yolculuk (Tv.filmi)

2005 - Sen Ne Dilersen (Sinema)

2005 - Güz Yangını (Tv.dizisi)

2005 - Babam ve Oğlum (Sinema)

2004 - Çemberimde Gül Oya (Tv.dizisi)

2004 - Adı Aşk Olsun (Tv.dizisi)

2003 - Şapkadan Babam Çıktı (Tv.dizisi)

2003 - Mustafa Hakkında Herşey (Sinema)

2003 - Kasabanın İncisi (Tv.dizisi)

2003 - Gelin (Tv.dizisi)

2003 - Esir Şehrin İnsanları (Tv.dizisi)

2003 - Anlat İstanbul (Sinema)

2002 - Hititler (Sinema)

2002 - Emanet (Tv.dizisi)

2002 - Abdülhamit Düşerken (Sinema)

2002 - 9 (Sinema)

2001 - Şellale (Sinema)

2000 - Muhallebicinin Oğlu (Sinema)

2000 - Dansöz (Sinema)

2000 - Artık Çok Geç (Tv.filmi)

1999 - Issızlığın Ortasında (Sinema)

1997 - Avcı (Sinema)

1996 - Şaşıfelek Çıkmazı (Tv.dizisi)

1996 - Kurtuluş (Tv.dizisi)

1996 - Deniz Bekliyordu (Tv.filmi)

1995 - Sahte Dünyalar (Tv.dizisi)

1995 - Özlem...Düne, Bugüne, Yarına (Sinema)

1995 - Aşk Üzerine Söylenmemiş Herşey (Sinema)

1993 - Yaz Yağmuru (Sinema)

1993 - Çakalların İzinde (Tv.dizisi)

1993 - C-Blok (Sinema)

1992 - Dönersen Islık Çal (Sinema)

1991 - Issızlığın Ortası (Tv.dizisi)

1990 - İki Başlı Dev (Sinema)

1990 - Gizli Yüz (Sinema)

1989 - Gençler (Tv.dizisi)

1988 - Sis (Sinema)