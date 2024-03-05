Fıkralarla CHP! Özgür Özel milliyetçilikten DEM vurdu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara’nın Mamak ilçesindeki Mutlu Aile Sağlığı Merkezi açılışına ve halk buluşmasına katıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Ankara’ya altı ok lazım değil, Altınok lazım” sözlerini hatırlatan Özgür Özel, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ile olan yakınlıklarına rağmen göz göre göre milliyetçilikten dem vurdu.

CHP'de hala milliyetçilik kaldı mı?

CHP'nin hala milliyetçi olduğunu savunan, Mansur Yavaş'ın katıldığı programda bebek katili teröristbaşı Abdullah Öcalan için 'Apo Bey' sözünü unutan Özel şöyle konuştu:

“Bahçeli, o altı oktan bir tanesi milliyetçiliktir. Ne Cumhuriyet Halk Partisi’nin, ne Veli başkanın ne de Mansur başkanın milliyetçiliğini sorgulamak kimsenin hakkı değildir”

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Özel, Öcalan için özgürlük isteyip, sırtını PKK/PYD'ye dayan 'eski' ittifak ortaklarının düşüncelerine saygı duyduklarını sözlerine ekledi.