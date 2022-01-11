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Medya Fıkra gibi olay! Kendi patronunu unutan adam Orhan Uğuroğlu
Medya

Fıkra gibi olay! Kendi patronunu unutan adam Orhan Uğuroğlu

Yeniçağ gazetesi Ankara Temsilcisi ve yazarı Orhan Uğuroğlu, AK Parti’ye yakın isimlerin medya sektörüne girerek ele geçirdiğini iddia ederek, kendi çalıştığı gazetenin patronunun İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik’in olduğunu halının altına süpürdü.

Yeniakit Publisher
2022-01-11 00:27:00 -
Fıkra gibi olay! Kendi patronunu unutan adam Orhan Uğuroğlu

Gazeteci yazar Orhan Uğuroğlu, bugünkü köşesinde kendi patronunu unutarak ‘fıkra gibi’ bir yazıya imza attı. 

“Bu yandaş medya imparatorluğunun gizli patronu kimdir?”

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kaleme aldığı bugünkü yazısında, “Bugünlerde ise ‘göstermelik’ isimler ve şirketler vardır yandaş medya patronluklarında. Bu yandaş medya imparatorluğunun gizli patronu kimdir?” diye sordu ve bazı iddialarda bulundu. 

“Kimliği çok gizli medya patronu” başlıklı bugünkü yazısında, “Biliyorum ki yandaş gazete, radyo ve televizyonlarda çalışan gazeteciler ile televizyoncular maalesef özgür yayıncılık yapamıyorlar. Nedeni elbette patronlarıdır” diyen Uğuroğlu devamında şunları kaydetti:

“Peki, bu yandaş medyanın gerçek patronları kimlerdir? Künyelerinde ya da şirketlerinde yazılı isimleri elbette kastetmiyorum. Bence onlar göstermeliktir. Bir zamanlar çaycı-odacı patronlar vardı radyo ve televizyonlarda… Bugünlerde ise ‘göstermelik’ isimler ve şirketler vardır yandaş medya patronluklarında. Bu yandaş medya imparatorluğunun gizli patronu kimdir? İlk seçimde bu ucube rejim yıkılıp, gerçek demokratik rejim gelince bu sorunun yanıtı elbette ortaya çıkacaktır. Kamu bankalarından milyarlarca liralık krediler kullanabilen, milyarlarca liralık ihaleler ile beslenen göstermelik medya patronları olduğu sürece yandaş medyada; Gazetecilere özgürlük olmaz, bu da yandaş medyada çalışan meslektaşlarımın değil patronlarının ayıbıdır. Kartaca yıkılacak, medya özgürlüğüne kavuşacaktır… Tüm meslektaşlarımın; 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun…”

Peki, Orhan Uğuroğlu Yeniçağ’ın patronu kim?

Orhan Uğuroğlu, kendi patronunun bir siyasi kimliğe sahip kişiliğe sahip olduğunu unuttu. Uğuroğlu’nun yazısını okuyanlar “Yeniçağ’ın patronu İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik değil mi Orhan?” diye sordu. 

 

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