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Fıkra değil gerçek! Böyle trafik cezası yiyeni görmediniz

Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosiklet kullanırken kaskını kafasına değil koluna taktığı için trafik ekiplerinin 436 TL para cezası uyguladığı genç kız, "İlk kez trafik cezası yemenin heyecanını yaşıyorum" dedi. Genç kızın cezanın ardından trafik polisleri ile hatıra fotoğrafı çekinmek istemesi ise şaşırttı.

Yeniakit Publisher
2023-03-03 11:56:00 -

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, trafik kazalarının önlenmesi amacıyla Manavgat’ın farklı noktalarında denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Antalya Caddesi'nde gerçekleştirilen motosiklet ve motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerde; sürücü belgesi olmayan, kask takmayan sürücülere ve sigortasız motosikletlere cezai işlem uygulandı.

Trafik ekiplerinin yanında taşıdığı kaskı kafası yerine koluna taktığı gerekçesiyle durdurduğu Sıla Okumuş, "İlk kez ceza yemenin heyecanını yaşıyorum" diye konuştu. Ceza makbuzunu imzaladıktan sonra telefonla arkadaşlarını arayarak ceza yediğini bildiren genç kız, görüntü alan basın mensubuna da "Bu gerçekten yayınlanacak mı?" diye sordu. Rahat tavırları ve konuşmasıyla dikkat çeken genç kızın, ilk kez ceza yemesi anısına polislerle birlikte fotoğraf çektirmek istemesi şaşırttı.

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Yorumlar

Ali

İlk önce uyarsa olmaz hemen ceza,, karaktersizler, millet zor geçiniyor zaten, sokaklarda itler insanı öldürür gık yok.

Abdullah Murat

Allahın sınırlarının koruyucusu olun. O emrettiği halde bunu yapabilcek var mı? Bu cezalar insanlar arasında hüküm vermeler adaleti temin düzeni sağlama dinin kendidir. Başı açık cehenneme gidiyor Sen bir şey demiyorsun sende kurtuluşa emretmediğin gibi Ben emredemem dersin. İyiliğ emretmek kötülüğü yasaklamak düzeni sağlamaktır. işte büyük olan esas bu. Gerçekten koruyor musun düşünüyor musun Gerçek bir veli misin Hayır Kafir zalim ve fasık Allahın buyurduğu bu.
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