  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Fıkra değil gerçek! Bakın bankayı neden soymaya çalışmışlar
Yaşam

Fıkra değil gerçek! Bakın bankayı neden soymaya çalışmışlar

Yeniakit Publisher
2024-05-13 11:18:00 -

Adana'da yaşanan soygun hikayesi akıllara fırkaları getirdi. Banka soygunu sebebini duyduğunuzda siz de çok şaşıracaksınız.

Adana’da gündüz vakti Ziraat Bankasının camını kıran iki kişi yakalanıp tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalırken, ifadelerinde sigara parası almak için bankanın camını kırdıklarını söyledikleri öne sürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, dün saat 10.00 sıralarında Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi’ndeki bir banka şubesinde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Fırat Y. (23) ile Cenk M. (29), kaldırım taşıyla şubenin cam kapısına vurmaya başladı. Camın bir kısmı kırılırken, çevredekiler ise şüphelilere tepki gösterdi. O anlar da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Şüpheliler, bir süre sonra ellerindeki taşı bırakıp, bölgede ayrıldı. Şubede maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine harekete geçen Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri olay yerine yakın bir sokakta yakaladı. Polis merkezine götürülen şüphelilerden Cenk M.’nin ‘hırsızlık’ ve ‘mala zarar verme’ suçlarından 7 kaydının olduğu belirlendi. Cenk M.’nin, ifadesinde, “Sigara alacak paramız kalmadı. Ben de sinirlendim. Sigara parası almak için içeri girmek istedik” dediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından Fırat Y. ile Cenk M., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Önce hırsızlık yapıp ardından esnafla dalga geçtiler
Önce hırsızlık yapıp ardından esnafla dalga geçtiler

Yaşam

Önce hırsızlık yapıp ardından esnafla dalga geçtiler


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Görenler şaşırıp kalıyor! Sular çekilince ortaya çıktı!
Görenler şaşırıp kalıyor! Sular çekilince ortaya çıktı!

Yaşam

Görenler şaşırıp kalıyor! Sular çekilince ortaya çıktı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23