Fıkra değil gerçek! Bakın bankayı neden soymaya çalışmışlar

Adana’da gündüz vakti Ziraat Bankasının camını kıran iki kişi yakalanıp tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalırken, ifadelerinde sigara parası almak için bankanın camını kırdıklarını söyledikleri öne sürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, dün saat 10.00 sıralarında Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi’ndeki bir banka şubesinde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Fırat Y. (23) ile Cenk M. (29), kaldırım taşıyla şubenin cam kapısına vurmaya başladı. Camın bir kısmı kırılırken, çevredekiler ise şüphelilere tepki gösterdi. O anlar da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Şüpheliler, bir süre sonra ellerindeki taşı bırakıp, bölgede ayrıldı. Şubede maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine harekete geçen Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri olay yerine yakın bir sokakta yakaladı. Polis merkezine götürülen şüphelilerden Cenk M.’nin ‘hırsızlık’ ve ‘mala zarar verme’ suçlarından 7 kaydının olduğu belirlendi. Cenk M.’nin, ifadesinde, “Sigara alacak paramız kalmadı. Ben de sinirlendim. Sigara parası almak için içeri girmek istedik” dediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından Fırat Y. ile Cenk M., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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