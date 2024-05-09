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Gündem Fıkra bu kadar! Hamas'a 'terörist' diyen Ekrem İsrail'i eleştirdi
Gündem

Fıkra bu kadar! Hamas'a 'terörist' diyen Ekrem İsrail'i eleştirdi

Yeniakit Publisher
2024-05-09 12:06:00 -
Fıkra bu kadar! Hamas'a 'terörist' diyen Ekrem İsrail'i eleştirdi

Hamas'a 'terörist' ilan eden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gelen tepkiler sonrası dilinin ucuyla terör devleti İsrail'i eleştirdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye’deki görev süresi dolan Büyükelçi Meyer-Landrut’un veda etkinliğinde konuştu.

İsrail'e cılız eleştiri

Filistinli mücahitlerden oluşan Hamas'a aslan kesilen CHP'li Ekrem, CNN'e verdiği röportajda "Tabii Hamas İsrail'de bizi çok üzen bir saldırıya imza attı. Biz, terör eylemleri aracılığıyla insanları topluca katleden her yapıyı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz. Maalesef aynı şeyi İsrail de masum Filistinlilere uyguluyor" demişti.

Gelen tepkilerin ardından geri vites yapan İmamoğlu, İsrail'e cılız eleştiride bulundu.

Ekrem İmamoğlu, dilinin ucuyla terör devleti İsrail'e tepki gösterdi. İmamoğlu şunları söyledi:

“İsrail’in, dün, ateşkes teklifini reddederek, 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah kentine askeri harekat başlatmasını da yine izlemekle mi yetineceğiz? Avrupa’yı ve insani değerlere önem veren tüm ülkeleri, bu vahşete ‘dur’ demeye çağırıyorum. Gazze’de olanlar, insanlık tarihinde kara bir leke haline gelmiştir. Buna daha fazla izin verilmemelidir.”
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Yorumlar

Zeynel

Tabü Gazze'de insanlar yıllardır güllük gülistanlık yaşıyordu itrail herşeyi veriyordu onlara yaaa dalga mı geçiyonuz inim inim inleyttiler şimdi de katliam yapılıyor had ordan

kazım hür

DÜN DÜNDÜR BUGÜN BUGÜN. MÜNAFIKLIK ALAMETİ..
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