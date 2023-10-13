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Gündem Fikirde Birlik ve Mücadele Platformundan ABD Başkonsolosluğu önüne davet!
Gündem

Fikirde Birlik ve Mücadele Platformundan ABD Başkonsolosluğu önüne davet!

Yeniakit Publisher
2023-10-13 20:15:00 -
Fikirde Birlik ve Mücadele Platformundan ABD Başkonsolosluğu önüne davet!

Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu Başkanı Kürşat Mican, İstanbulluları, 15 Ekim Pazar günü saat 17:00'da İstanbul ABD Başkonsolosluğu önünde düzenlenecek eyleme davet etti.

"ABD’nin kilometrelerce uzaktan savaş gemileriyle gelip işgalci ve katil İsrail’e sahip çıkmasını protesto etmek amacıyla Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu olarak Pazar günü ABD konsolosluğu önünde toplanıyoruz." diyen Mican, "Kardeşlerimiz hunharca katledilirken, zulümle, zorbalıkla asrın en büyük açık hava hapishanesine sıkıştırılmışken, bebek, çocuk, kadın demeden mütemadiyen soykırıma tabi tutuluyorken, üzerlerine fosfor bombaları yağdırılıyorken Müslüman Türk milletine düşen zalime dur diyerek mazluma sahip çıkmaktır." ifadelerini kullandı.

Mican, açıklamasına şöyle devam etti:

Bu haseple işgalci israil’e kol kanat geren, Filistinli kardeşlerimize reva görülen vahşeti, zalimliği, bu insanlık dışı zulmü destekleyen emperyalistlere, hassaten en büyük desteği veren ve en donanımlı savaş gemileriyle bölgemizdeki haritaları değiştirmeye gelen ABD’yi en üst perdeden protesto etmek için ABD İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanıyoruz.

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