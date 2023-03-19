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Gündem Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak'tan ittifak mesajı!
Gündem

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak'tan ittifak mesajı!

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, seçimlere sayılı günler kala dikkat çeken bir ittifak çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-03-19 23:31:00 -
Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak'tan ittifak mesajı!

 Yeniakit.com.tr 

14 Mayıs 2023 cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin açıklamada bulunan Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak'tan dikkat çeken bir ittifak çağrısı geldi.

"Bazı Mü'minler camileri ahır yapanlarla dahi anlaşırken; aynı safta namaz kılanlar, iyiyi/marufu emretmeye, kötüye/münkere dur demeye memur olanlar niçin ittifak kuramaz?" diye soran Dr. Şenocak, şu ifadeleri kullandı:

Katille maktulün velisini kardeş yapan Peygamber'in (sav) ümmeti! Allah rızası için birleşiniz!


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