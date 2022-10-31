Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak'tan dikkat çeken Mahir Ünal paylaşımı

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AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın 'kültür devrimi' tespitine dair söylediği, "Tarihteki en sert kültürel devrim Türkiye'de yaşanmıştır. Cumhuriyet; bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir" sözleri muhalefet ve fondaş medyası tarafından çarpıtıldı.

Tarihte yapılan devrimlerin lügate dokunmadığını ancak Cumhuriyet'in dilimizi değiştirdiği yönünde tespitte bulunduğu için hedefe konulan Ünal, akşam saatlerinde görevinden affını istedi. Ünal'ın yerine ise Ayasofya Camii eski Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'a yönelik eleştirileriyle bilinen Özlem Zengin getirildi.

İhsan Şenocak'tan Mahir Ünal'ın açıklamasına destek

Tüm bu yaşanan gelişmelerin ardından Mahir Ünal ismi Twitter'da gündem olurken, yaptığı açıklama nedeniyle muhalifler tarafından lince uğrayan Ünal'ın açıklamasına Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak'tan destek geldi.

Şenocak, mesajında şu ifadeleri kullandı:

İtalyan genci asırlar önce yaşayan Dante’yi, Alman Goethe’yi, Fransız Ronsardı anlar. Biz de ise edebiyat öğretmeni daha dün vefat eden AKİFİ lügatsiz anlayamaz. Dinimize olan düşmanlıktan dolayı dilimize nasıl kıydıklarını söylemek hala SUÇ!Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya.