Fiili çalışma yoksa SSK olmaz mı?

Soru: Benim ilk sigorta girişim 1990 yılı. 5525 gün primle 52 yaşı tamamlayacağım 2022/Mayıs ayında emekli olma hakkım oluşacak. Şu an 4865 gün prim ödemem var. Askerlik borçlanınca 120 gün eksiğim kalıyor. Bu eksiğimi tanıdık bir işyerine prim ödeyerek kendimi SSK’lı gösterterek tamamlasan olur mu? A. Kadir Y.

Cevap: SSK statülü sigortalısı olmanın ilk koşulu bir işyerinde bizzat olarak çalışmaktır. Bir işletmede fiilen çalışmayan SSK statüsünden sigortalı olamaz. Bir kişi kendisini bir yerde sigortalı göstertmiş olsa bile bu tespit edilirse sigortalılık iptal edilir. Oysa Türkiye’de ikamet eden ve 18 yaşını tamamlamış olan herkes isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödeme imkânına sahip. Maaş miktarı açısından, Bağ-Kur statülü isteğe bağlı primi ödemenizle SSK’lı olmanız arasında da fark yok. Yasaya aykırı olan kendinizi bir yerden SSK’lı göstertmek fiilinden uzak durun. Yasanın cevaz verdiği isteğe bağlı sigortaya prim ödeyin. Sonra çok büyük mağduriyet yaşayabilirsiniz.