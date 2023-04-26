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Ekonomi Figopara’nın yeni CFO’su Fırat Aytaş oldu
Ekonomi

Figopara’nın yeni CFO’su Fırat Aytaş oldu

Yeniakit Publisher
2023-04-26 10:42:00 - 2023-04-26 10:44:06
Figopara’nın yeni CFO’su Fırat Aytaş oldu

Yeni nesil alacak finansmanı platformu Figopara’nın CFO görevini sektörün tecrübeli ismi Fırat Aytaş yürütecek.

Kurumsal şirketler için tedarikçi finansmanına aracılık etmenin yanında geliştirdiği çözümlerle KOBİ’lerin hızlı, kolay ve ucuz finansmana ulaşmasını sağlayan fintek şirketi Figopara, üst düzey atama gerçekleştirdi. 2023 yılında Türkiye’nin yanı sıra global pazarlarda genişlemeyi hedefleyen Figopara, ekibini de büyütmeye devam ediyor. Sektörün tecrübeli ismi Fırat Aytaş bundan böyle Figopara’nın CFO’luk görevini üstlenecek.   Aytaş, Figopara’nın Türkiye ve yurtdışı operasyonlarının finansal yönetiminden sorumlu olacak.  

 

Fırat Aytaş kimdir?

2010 yılında Sabancı Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği’nden mezun olan Aytaş, 2012 yılında Politecnico di Milano'da MBA programını tamamladı. Finans kariyerine 2012 yılında General Motors bünyesinde başlayan Aytaş, 11 yıl boyunca otomotiv, inşaat, enerji ve tarım sektörlerinde danışmanlık ve yöneticilik pozisyonlarında görev aldı. Kariyerinde stratejik finans, M&A ve uluslararası ticaret danışmanlığı tecrübeleri bulunan Fırat Aytaş, son 5 yıldır çok uluslu bir Alman şirketin İtalya, İspanya ve Türkiye iştiraklerinin finansal yönetiminden sorumlu olarak görev aldı. Aytaş, Nisan 2023 itibarıyla Figopara’nın CFO’luk görevini üstlenecek.
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