FIFA'dan 3 Türk kulübüne transfer yasağı geldi
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Süper Lig’den bu sezon düşen TFF 1. Lig ekipleri Antalyaspor ile Kayserispor'a ve de TFF 2. Lig ekibi Ankaragücü’ne transfer yasağı cezası verdi.
3 Türk kulübüne transfer yasağı cezası geldi. FIFA'nın resmi sitesinde yer alan bilgiye göre; Antalyaspor, Kayserispor ve MKE Ankaragücü'ne transfer yasağı cezası verildi.
Yapılan açıklamada Antalyaspor ile Kayserispor'a 3 dönem, Ankaragücü'ne ise mevcut yükümlülüklerini yerine getirene kadar transfer yapma yasağı verildiği belirtildi.