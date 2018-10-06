FIFA, Sierra Leone'nin üyeliğini dondurdu

FIFA tarafından yapılan açıklamada, FIFA Konseyi Bürosunun ülkede hükümetin Sierra Leone Futbol Birliğine (SLFA) müdahalesi nedeniyle tüm futbol etkinliklerini askıya aldığı belirtildi.

Açıklamada, "SLFA'nın ulusal ve ona bağlı diğer kulüpleri, askıya alma kararı kaldırılıncaya kadar uluslararası yarışmalara katılamayacak." ifadesine yer verildi.

Ayrıca açıklamada, FIFA'nın, Sierra Leone Spor Bakanlığınca SLFA Başkanı Isha Johanssen ve Genel Sekreteri Chris Kamara'nın görevden alınması kararının iptalini istediği duyuruldu.

Sierra Leone'de, Johanssen ve Kamara hakkında yolsuzluk yaptıkları iddiasıyla Yolsuzlukla Mücadele Komitesi tarafından soruşturma başlatılmıştı. Ülke futbolunu yöneten iki isim, bu iddialar nedeniyle görevden alınmıştı.