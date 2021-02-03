FİFA kulüpler Dünya Kupası maçları başladı mı?
Katar’ın ev sahipliğinde düzenlenecek olan Dünya Kupası turnuvası yarın başlayacak. 2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 4 Şubat tarihinde yapılacak ikinci tur maçlarıyla başlamış olacak. Peki, FİFA kulüpler Dünya Kupası maçları saat kaçta başlayacak? Hangi takımlar arasında karşılaşma olacak?
FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarın Katar'da başlayacak. Dünya Kupası turnuvası Katar'ın ev sahipliğinde yapılacak. 2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 4 Şubat tarihinde yapılacak ikinci tur maçlarıyla başlamış olacak.
2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın ilk karşılaşması, Meksika ekibi Tigres ile Güney Kore temsilcisi Ulsan Hyundai arasında oynanacak maçla başlayacak. İki takım, yarın TSİ 17.00'de Ahmed Bin Ali Stadı'nda oynayacak. Günün diğer ikinci tur mücadelesi ise ev sahibi ülkeden El-Duhail ile Mısır'ın El-Ehli takımları arasında olacak. Education City Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma yarın TSİ 20.30'da yapılacak.
Tigres-Ulsan Hyundai maçının galibi, Brezilya temsilcisi Palmeiras ile 7 Şubat tarihinde yarı finalde karşılacak. El-Duhail ile El-Ehli arasındaki karşılaşmanın kazananı, Almanya'nın Bayern Münih ekibiyle 8 Şubat tarihinde yarı finalde karşılaşacak.
İkinci turun kaybedenleri, 7 Şubat tarihinde beşincilik maçı için karşılaşacak. Turnuvada final ve üçüncülük maçları ise 11 Şubat tarihinde düzenlenecek.
Aralık 2020'de düzenlenmesi gereken FIFA Kulüpler Dünya Kupası, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 1-11 Şubat 2021 tarihleri arasına ertelenme kararı alınmıştı. Yeni Zelanda ekibi Auckland City'nin salgın nedeniyle turnuvadan çekilmişti. Bunun üzerine ev sahibi El-Duhail doğrudan ikinci tura yükselmiş oldu. Böylelikle organizasyonun açılış maçı 4 Şubat tarihine çekilmişti.