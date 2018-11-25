FIFA hakemi amatör ligde maç yönetti
Nijerya'da FIFA hakemi olarak görev yapan ve sezon başında Türkiye'ye yerleşen Nijeryalı hakem Sylvester Ohakwe, ülkemizde ilk maçına çıktı. Ohakwe, İstanbul Amatör Küme'de oynanan Merkezefendispor-Dolayobaspor maçında yardımcı hakem olarak görev aldı.25 Kasım 2018 Pazar 16:24
İstanbul Süper Amatör Lig 5. Grup'ta oynanan Merkezefendispor-Dolayobaspor maçında yabancı bir hakem görev aldı.
Yerel Futbol’un haberine göre, ülkesi Nijerya'da FIFA hakemi olarak görev alırken Türkiye'ye gelen Sylvester Ohakwe, İstanbul İl Hakem Kurulu tarafından bu hafta görevlendirildi.
Ohakwe, Merkezfendi Stadı'ndaki Merkezefendispor-Dolayobaspor maçında yardımcı hakem olarak bayrak kaldırdı.
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