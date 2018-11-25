FIFA hakemi amatör ligde maç yönetti

İstanbul Süper Amatör Lig 5. Grup'ta oynanan Merkezefendispor-Dolayobaspor maçında yabancı bir hakem görev aldı.

Yerel Futbol’un haberine göre, ülkesi Nijerya'da FIFA hakemi olarak görev alırken Türkiye'ye gelen Sylvester Ohakwe, İstanbul İl Hakem Kurulu tarafından bu hafta görevlendirildi.

Ohakwe, Merkezfendi Stadı'ndaki Merkezefendispor-Dolayobaspor maçında yardımcı hakem olarak bayrak kaldırdı.