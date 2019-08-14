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Fidel Castro Fotoğraf Sergisi açıldı

Tepebaşı Belediyesi tarafından Atila Özer Karikatürlü Ev’de Fidel Castro’nun doğum günü etkinlikleri kapsamında Fidel Castro Fotoğraf Sergisi açıldı.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 12:25
Fidel Castro Fotoğraf Sergisi açıldı

Tepebaşı Belediyesi tarafından Atila Özer Karikatürlü Ev’de Fidel Castro’nun doğum günü etkinlikleri kapsamında Fidel Castro Fotoğraf Sergisi açıldı.


Küba Büyükelçiliğinden gelen Fidel Castro temalı toplam 39 fotoğrafın sergilendiği serginin açılışına, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Küba Cumhuriyeti Maslahatgüzarı Mayvet Gonzlez Fernndez, Küba Büyükelçiliği Sekreteri Abel Martinez Grandio ve sanatseverler katıldı. Açılış kurdelesi kesiminin ardından konuşan Küba Cumhuriyeti Maslahatgüzarı Mayvet Gonzlez Fernndez, Fidel’in hayatını ve hayata geçirdiği devrimleri anlattı. Fernndez, Eskişehir’de böyle bir etkinlik gerçekleştirmesinden dolayı Başkan Ataç’a teşekkür etti.


Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da, böyle bir sergiyi açmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Küba’da Atatürk ve Türklerin çok sevildiğine dikkat çeken Ataç, "Atatürk ve Türkler Küba’da çok seviliyor. 2003 yılında ben Küba’ya Atatürk ve Nazım Hikmet büstü götürmüştüm. Bana o zamanlar ‘Bizleri Atatürk ve Nazım’la buluşturduğun için sana çok teşekkür ederiz’ dediler. Emperyalizme karşı elde ettiği büyük başarıdan, mazlum ülkelerin demokrasi ve bağımsızlıklarını kazanmaları noktasında Atatürk örneğini her zaman verirler. Mesela 1919’da Atatürk, Bandırma Vapuru’yla Samsun’a çıktı, Fidel ve arkadaşları da 1959’da Granma gemisiyle Havana’ya çıktı. Böylelikle iki ülkenin de bir tarafından devrimi başlatmış oluyorlar. Bunlar önemli benzerlikler. Küba ile birçok işler yaptık ama Küba Büyükelçiliği’nin bugün bizimle beraber olması da çok önemli. Bu anlamda kendilerine bizleri yalnız bırakmadığı için de teşekkür ediyorum" dedi.


Konuşmaların ardından Başkan Ataç ve beraberindekiler, 19 Ağustos’a kadar açık kalacak sergiyi gezdi.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 12:25
  1. sergi
  2. fotoğraf
  3. sanat

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