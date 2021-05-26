‘Fidanı’ bırak ‘bakanlık teklifine’ bak! İYİ Parti’yi rezil kepaze ettiler

İYİ Parti'nin yayın organı Yeniçağ, şehit ve kahraman kadınlar adında fidan dikti. HDP'li Pervin Buldan ile birlikte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde fidan diken CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na seslenen Yeniçağ İmtiyaz Sahibi Ahmet Çelik, "Yaptığınız yanlışlığı düzeltin" dedi.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumuyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, Yeniçağ'ın bu eylemi de konuşuldu. Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Murat Alan, İmamoğlu'nun HDP'li Buldan ile birlikte diktiği fidanın üzerinden 2 ay geçtiğini vurgulayarak, Yeniçağ'ın haftalar sonra bu duruma cevap verdiğini söyledi. Alan, "Bence İYİ Parti İkizdere'de mesajı almış" dedi.

Manşetlerin Dili'nde gündemi yorumlayan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu ise, "Artık tabloyu görüyorlar. Artık cevap veremiyorlar. Uzun araştırmaya da gerek yok; televizyonlara çıkan İYİ Partililerin yüz hatlarına bakın, nasıl kızararak konuştuklarını göreceksiniz. Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik küstah sözlerinden sonra, sıradan bir açık oturumda bile yüz hatlarına bakın, her şeyi ifade ediyor." dedi.

Yeniçağ'ın şehitler ve kahraman kadınlar için fidan dikmesinin iyi bir olay olduğunun altını çizen Karahasanoğlu, "Destekliyorum ama Pervin Buldan'ın orada İmamoğlu'yla bir fidan dikmesi üzerinden neden kavga çıkardılar ben anlamadım. Çok daha büyük itiraz edilmesi gereken şeyler var; CHP, HDP'ye bakanlık teklif ediyor ya!.. 'Bizim olduğumuz yerde sen HDP'ye nasıl bakanlık teklif edersin? HDP'ye bakanlık teklif edilen yerde biz yokuz. Kılıçdaroğlu çıksın desin ki, HDP'ye bakanlık teklif etmeyi düşünmüyoruz, Dursun Çiçek'in halt yemesidir o. Yoksa biz Millet İttifakı'nda artık yer almıyoruz, kendi başımıza yol yürüyoruz.' diyebildi mi İYİ Parti? Diyemedi." ifadelerini kullandı.