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Fidan üretiminde büyük artış

Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) son yıllarda ağaçlandırma çalışmalarında gösterdiği büyük başarıyı fidan üretiminde de yakaladı.

30 Eylül 2019 Pazartesi 10:01
Fidan üretiminde büyük artış

1992-2002 yılları arasında ortalama yıllık 75 milyon fidan üretimi gerçekleşirken, son 16 yılda yapılan çalışmalar ile yıllık fidan üretim miktarı ortalama 350 milyon adete yükseldi.

Eskiden fidan ithal edildiğini hatırlatan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli “Son yıllarda nasıl ki ağaçlandırma konularında büyük bir mesafe ve başarı elde etmişsek, fidan üretimi hususunda da önemli mesafeler kat ettik. 2003 öncesi 1992-2002 yılları arasında ortalama yıllık 75 milyon fidan üretimi gerçekleşirken, son 16 yılda ortalama yıllık 350 milyon adet fidan üretim rakamını yakaladık. Bazı yıllar ise bu üretim miktarımız 470 milyon adete kadar da yükseldi” dedi.

Ülke geneline yayılmış olan orman fidanlıklarının üretim kapasitelerini ihtiyaca göre artırdıklarını vurgulayan Pakdemirli “Yıllık fidan üretim kapasitemizi son 10 yılda 54 milyon arttırdık. Bu çerçevede geçen yıl 320 milyon fidan üreterek bu fidanları toprakla buluşturduk. Ayrıca üretilen bu fidanlar ile belediyeler ve vatandaşlar başta olmak üzere toplumun her kesiminin fidan ihtiyacını karşıladık” değerlendirmesinde bulundu.

Orman fidanlıklarında üretilen tür sayısını son 5 yılda 400’den 854 adete çıkardıklarının da altını çizen Pakdemirli “Bu yıl Ağustos ayı itibarıyla 183 milyon fidan üretim rakamını yakaladık. Nesli tehlike altında olan ardıçların toplu üretimini ise kimyasal yöntemler kullanmadan Dünya’da ilk kez biz başardık” açıklamasını yaptı.

Ayrıca alıç, ahlat, üvez, kuşburnu gibi yöresel türlerden her yıl ortalama 23 milyon fidan ürettiklerini ifade eden Bakan Pakdemirli “Bu fidanlar ile yaban hayvanlarının gıda ihtiyaçlarını güvenceye alıyoruz. Diğer yandan her yıl ortalama 8 milyon adet tıbbi ve aromatik bitkiyi de üretiyoruz” diye konuştu.

Tohum üretim noktasında da artışlar yaşandığını belirten Bakan Pakdemirli “2003 yılında üretilen tohum üretim miktarı 100 ton iken 2018 yılında ibreli ve yapraklı orman ağacı türleri ile sus bitkilerinden, 223 ton tohum üretimi yapıldı.” diyerek sözlerini tamamladı.

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Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 10:01
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