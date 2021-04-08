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Yaşam Fidan nasıl dikilir? Fidan ne zaman dikilir?
Yaşam

Fidan nasıl dikilir? Fidan ne zaman dikilir?

Fidan ne zaman nasıl dikilir? Baharın gelmesiyle birlikte pek çok kişi bahçesini, balkonunu ağaçlarla, çiçeklerle donatmak istiyor. Bu sebeple fidanın nasıl ve ne zaman dikileceği araştırılıyor. Peki, fidan dikmek için en uygun zaman nedir? Fidan ne zaman dikilir? Fidan hangi ayda dikilir?

Yeniakit Publisher
2021-04-08 13:52:00 -
Fidan nasıl dikilir? Fidan ne zaman dikilir?

Peygamber Efendimiz bir hadisinde “Kıyametin kopacağını bilseniz elinizdeki fidanı dikiniz!” der. Bu sebeple fidan dikmek çok kıymetlidir. Bahar aylarıyla birlikte pek çok kişi fidanın nasıl hangi aylarda dikilebileceğini araştırmaya başladı. Peki, fidan ne zaman dikilir?

Fidan ne zaman dikilir?

Dinimiz için fidan dikmek çok önemlidir. Bahçesini, balkonunu ağaç ve çiçeklerle süslemek isteyenler bununu için en uygun zamanın ne olduğunu merak ediyor. Fidanlar dikim zamanlarına göre saksılı, tüplü ve çıplak köklü olarak ayrılmaktadır.. Saksılı ve tüplü fidanlar kar, don olmamak şartıyla yılın 12 ayı dikilebilir. Çıplak köklü fidanlar ise sonbaharda fidanların yapraklarını döktükten sonra tomurcukların kabarmaya başlayacağı zamana kadar kar, don olmayan dönemlerde dikilebilir. Aşırı soğuk bölgelerde çıplak köklü fidan dikiminin ilkbaharda yapılması daha uygun olacaktır.

Fidan nasıl dikilir?

Genişliği ve derinliği fidanın kap ölçülerinden daha fazla olacak şekilde, kazma ve kürek yardımı ile çukur açılır. Çukur açılırken, çukurdan çıkarılan alt ve üst toprak çukurun kenarında ayrı ayrı yerlere konur. Çukurdaki taş, kök vb. materyaller temizlenmelidir.

Çukurun yanından getirilen fidan yere yatırılır. Kök kıvrıklığını önlemek amacıyla fidanın ambalajının dip kısmı 1-1,5 cm yükseklikten keskin bir bıçakla kesilir. Sonra polietilen torba bıçakla boydan boya kesilir.

 Fidan, köklerini saran toprağın dağılmasını önlemek için torbası ile birlikte çukurun ortasına dik olarak konur. Çukurun derinliği fazla ise çukur dibi bir miktar üst toprakla beslenir.

Çukurun yarısına kadar üst toprak konur, polietilen torba çıkarılır. Doldurulan toprak ayakla (darbe şeklinde vuruş yapmadan) sıkıştırılır.

Üst toprağın kalanı ile alt toprak çukura doldurularak tekrar sıkıştırılır. Toprak çok fakir ise yanmış (Olgunlaşmış) hayvan gübresi de verilmelidir. Doldurulan toprağın seviyesinin arazinin seviyesinden biraz daha aşağıda kalmasına dikkat edilir. Fidanın dibine bir çanak şekli verilir.

 

 

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