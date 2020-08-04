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Ekonomi

Fiberdeki hız emlak sektörüne değer katıyor

Türkiye’yi ışık hızında fiberle tanıştıran Turkcell, emlak sektörüne de değer katıyor. Pandemi süresince Turkcell fiber müşterilerinin gündüz internet kullanımında yüzde 90’a varan artışlar yaşandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-04 11:15:00 -
Fiberdeki hız emlak sektörüne değer katıyor

Akşam trafiğinde ise yüzde 30 artış meydana geldi. Turkcell fibere olan talep yine aynı şekilde bir önceki yıla kıyasla yüzde 70 arttı. Turkcell Kurumsal ve Ev Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, fiber optik altyapıya yaptıkları yatırımın öneminin bugün daha iyi anlaşıldığını belirtti. Özata, şunları söyledi:

“Pandemi süresince evde geçirdiğimiz sürenin artması, yüksek hızlı internetin hayatımızı ne denli kolaylaştırdığını gösterdi. Fiber optik teknolojisinin sunduğu ışık hızı bu dönemde konut satın alma ve kiralama kriterleri arasında çok daha etkili olmaya başladı. Artık fiber internet de elektrik, su ve ısınma altyapılarından sonra dördüncü temel altyapı haline geldi. Bugüne kadar yapılan araştırmalar da fiber internet altyapısının ve beraberinde getirdiği güçlü mobil şebekenin konutlara ne denli değer kattığını gösteriyor.”

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