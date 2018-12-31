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“Fiberde ortak çalışmaya hazırız”

Geleceğin anahtarının fiber olacağını belirten Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Colman Deegan, “Bu noktada, tüm paydaşlar açısından başarılı bir model geliştirmek üzere hükümet ve diğer operatörler ile birlikte çalışmaya hazırız. Hükümet politikasıyla tam uyumlu bir varlık paylaşımını sonuna kadar destekliyoruz” dedi.

31 Aralık 2018 Pazartesi 11:28
“Fiberde ortak çalışmaya hazırız”

Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Colman Deegan, şirketin 2018 faaliyetleri ve 2019 beklentilerine ilişkin yaptığı açıklamada, Vodafone Türkiye’nin, 2018 yılında da başarılı performansını sürdürdüğünü ifade ederek, 2018-2019 mali yılının ilk yarısı olan Nisan-Eylül 2018 döneminde 670 milyon lira yatırım yaptıklarını bildirdi. Aynı dönemde servis gelirlerinin yüzde 14,6 artışla 5,2 milyar liraya ulaştığını belirten Deegan, bugün itibarıyla toplam 23,7 milyon mobil ve 775 bin sabit genişbant müşterisine hizmet verdiklerini anlattı.

21 milyar TL’lik yatırım

Deegan, 12 yıldır faaliyet gösterdikleri Türkiye pazarına toplam 21 milyar lirayı aşkın yatırım yaptıklarını ifade ederek, “Türkiye’nin en büyük uluslararası doğrudan yatırımcılarından biri olarak, 2019 yılında da ülkeye ve sektörün gelişimine duyduğumuz güvenle yatırım yapmaya devam edeceğiz” dedi. Deegan, geleceğin anahtarının fiber olacağını belirterek, “Bu noktada, tüm paydaşlar açısından başarılı bir model geliştirmek üzere hükümet ve diğer operatörler ile birlikte çalışmaya hazırız. Hükümet politikasıyla tam uyumlu bir varlık paylaşımını sonuna kadar destekliyoruz” açıklamasında bulundu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 11:28
  1. Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Colman Deegan
  2. Vodafone Türkiye

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