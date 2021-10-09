‘Fiber’de ortak altyapı şirketi kurma çalışmaları sürüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca düzenlenen 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası’na katılan BTK Başkanı Karagözoğlu, son 20 yıllık süreçte Türkiye’de ciddi bir altyapı yatırımı yapıldığına dikkati çekti. Karagözoğlu, “5G’yi konuşuyoruz, 5G’yi konuşurken aslında altyapıya olan ihtiyacı da bu beraberinde tetikliyor. Bu altyapı ihtiyacını biz bugün karşılayabiliyor olmamız ve buraya yatırım yapıyor olmamız lazım ki yarın gerçekten 5G’nin bize çizmiş olduğu vizyonu hayata geçirebilelim. Bu noktada da operatörlerimizle birlikte tabii hem altyapının geliştirilmesi için çalışıyoruz hem de o hayali veya hani 5G’nin bize vadettiklerini gerçekleştirmek ve vatandaşımıza bunu sunmak için de bir gayret içerisindeyiz” dedi.

Hedef büyük

Karagözoğlu, Vodafone, Turkcell ve Türk Telekom arasında uzun süreden beri gündemden düşmeyen “Ortak altyapı şirketi” kurulması konusunda şunları söyledi: “Ortak altyapı şirketi kurulması yönünde somut bir adım için ilerleniyor. Somut bir adım atılması noktasında, bir ortak altyapı şirketi kurulması noktasında bir çalışma yürüyor. Bunun gerekçesine gelirsek, altyapının bir pasif tarafı, bir de aktif tarafı dediğimiz esas haberleşmeyi sağlayan cihazlar var. Pasif tarafta da boru döşenmesi, hattın geçeceği alanın bir anlamda kurulması var. İşte bunu birbirinden ayırıp, bu iki ayrıştırdığımız yapıyı bir taraftan ortak altyapı firmasıyla bu altyapıyı sağlayıp, operatörlerimizin hepsini bu altyapıyı sunmak, aslında bütün hedef bu. O noktada da bir çalışma var.”