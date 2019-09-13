FIBA Dünya Kupası’nda Fransa’yı 80-66 mağlup eden Arjantin finalde İspanya’nın rakibi oldu.
FIBA Dünya Kupası’nda Fransa’yı 80-66 mağlup eden Arjantin finalde İspanya’nın rakibi oldu.
13 Eylül 2019 Cuma 16:59
FIBA Dünya Kupası’nda Fransa’yı 80-66 mağlup eden Arjantin finalde İspanya’nın rakibi oldu.
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