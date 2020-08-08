  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

FIBA, Basketbola Dönüş Kılavuzu'nu yeniledi

Yeniakit Publisher
2020-08-08 12:14:05 -
FIBA, Basketbola Dönüş Kılavuzu'nu yeniledi

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), ulusal federasyonlar ve ligler için mayıs ayında yayımladığı Basketbola Dönüş Kılavuzu'nu yeniledi.

FIBA'dan yapılan açıklamada, İngilizce, Fransızca ve İspanyolca dillerinde yayımlanan kılavuzun, basketbol faaliyetlerinin ve müsabakalarının yeniden başlatılması için, ulusal basketbol federasyonlarına yönlendirme ve tavsiye sunmak amacıyla hazırlandığı belirtildi.

Yapılan yenilemede, kılavuzun ilk baskısından sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında oluşan değişimle ilgili Yeniden Başlatma Yönergeleri'nde güncellemeler olduğu aktarıldı.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ), koronavirüsün yayılma riskini belirleme sürecinde, spor etkinliği organizatörleri için yayımlanmış olan Risk Değerlendirme Programı’nın ilk sürümünü revize ettiği hatırlatıldı.

Görüşlerine yer verilen FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis, "Koronavirüsün yayılımını yavaşlatmak için dünya çapında getirilen kısıtlamalar değişmeye devam ederken, üye federasyonlarımızdan bazılarının ve liglerinin son birkaç ayda ulusal düzeyde basketbola güvenli ve başarılı bir dönüş yaptığına şahit olduk. FIBA, sporumuza dahil olan herkesin refahının yanı sıra zihinsel ve fiziksel sağlığının da son derece önemli olduğunu düşünüyor. Bu önemli çalışmaya katılan DSÖ, NBA ve ulusal federasyonlar ile liglerden uzmanlara teşekkür ederiz. Daha önce yayımlanan FIBA Yeniden Başlatma Protokolleri’ne ek olarak, Basketbola Dönüş Kılavuzu’nun bu ikinci baskısının, ulusal federasyonların ve liglerin basketbola yeniden başlamalarını planlamalarına ve dolayısıyla basketbola ve 3x3 basketbol müsabakalarına güvenli bir şekilde geri dönmelerine daha fazla yardımcı olacağını umuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Genelkurmay İstihbarat Daire eski Başkanı İsmail Hakkı Pekin: Türkiye, Yunanistan ile çatışmaya girecek
Gündem

Genelkurmay İstihbarat Daire eski Başkanı İsmail Hakkı Pekin: Türkiye, Yunanistan ile çatışmaya girecek

Genelkurmay İstihbarat Daire eski Başkanı İsmail Hakkı Pekin, Yunanistan ile Mısır tarafından yapılan sözde anlaşmaya ilişkin çarpıcı açıkla..
81 ilde linç girişimi: Dilipak'tan AK Parti'ye cevap! Fotoğraf paylaştı
Gündem

81 ilde linç girişimi: Dilipak'tan AK Parti'ye cevap! Fotoğraf paylaştı

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam'ın 81 ilde suç duyurusunda bulunmasının ardından Abdurahman Dilipak'tan cevap geldi...
Altın alacaklar bu habere dikkat! Altın fiyatlarıyla ilgili 'yok artık' dedirten tahmin
Ekonomi

Altın alacaklar bu habere dikkat! Altın fiyatlarıyla ilgili 'yok artık' dedirten tahmin

Koronavirüs pandemisi sonrası dünyada ve ülkemizde yükselişe geçen altın fiyatlarına ilişkin uzmanlardan peş peşe tahminler geliyor. Adana K..
Satılık 2017 model Opel Corsa
Satılık 2017 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı