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Aktüel Fiat'tan aralık ayı kampanyası
Aktüel

Fiat'tan aralık ayı kampanyası

Yeniakit Publisher
2020-12-09 11:37:40 -
Fiat'tan aralık ayı kampanyası

İSTANBUL (AA) - Fiat, aralık ayı boyunca geçerli olan kampanya kapsamında tüketicilere indirimli fiyatlar ve fırsatlar sunuyor.

Fiat açıklamasına göre, marka, yeni bir otomobil almak isteyenlere cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor.

Aralık ayı boyunca Egea ailesi, 123 bin 900 TL'den başlayan fiyatlar ve 50 bin TL'ye 24 ay, yüzde 1,49 faiz oranlı kredi ile satın alınabiliyor. Ayrıca Egea Sedan'ın otomatik vitesli versiyonlarına, ay sonuna dek manuel vites fiyatıyla sahip olunuyor.

Fiat'ın aralık ayındaki kampanyası kapsamında, tercihini Fiat 500X SUV veya 500L'den yana kullanmak isteyenlere de özel fırsatlar sunuluyor. Ay boyunca Fiat 500X SUV, 500L ve Fiat Panda ailesi cazip fiyatlar ve indirimlerle otomobilseverleri bekliyor.


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