  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Elebaşı Gülen’in yeğenine MİT ve TEM’den ortak operasyon: İstanbul’da enselendi

Yasa dışı bahis dünyasında taşlar yerinden oynuyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sert uyarısının ardından dev düzenleme için düğmeye basıldı.

Böyle emlakçıları silin piyasadan! Ticaret Bakanlığı acımadı

Hakan Fidan ‘Sabrımız tükeniyor’ dedi, SDG-Şam görüşmeleri hızlandı

Gün yüzü göstermeyin bunlara! Polisler, bekçiler şehit olmasın, masum insanlar ölmesin

“Hırsızların Elini Sıkmam” Aysever’den İronik İtiraf, İmamoğlu Cephesi Suskun

Artık kara listede! Borçlu Uşak Belediyesi CHP’nin gururu oldu!

FETÖ’cü hainin kirli itirafı! Lağımdan ses verdi: "Biz olmasak İmamoğlu bir hiçti!"

Süleyman Soylu'dan "Mehmet Akif Ersoy" iddiasına cevap

Yaşından büyük suç kaydı var!
Otomotiv Fiat'ın ikonik modeli 500e'nin özel versiyonu Türkiye'de satışta
Otomotiv

Fiat'ın ikonik modeli 500e'nin özel versiyonu Türkiye'de satışta

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Fiat'ın ikonik modeli 500e'nin özel versiyonu Türkiye'de satışta

Fiat'ın ikonik modeli 500e'nin özel versiyonu Giorgio Armani Collector's Edition" Türkiye'de satışa çıktı. Sınırlı adetlerle satışa sunulan Fiat 500e Giorgio Armani Collector's Edition için iki özel renk hazırlandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Fiat'ın tasarımı, kullanışlı yapısı ve çoklu şarj seçenekleriyle şehir içi kullanıma yönelik elektrikli modeli 500e, Giorgio Armani işbirliğiyle koleksiyon niteliğinde özel bir versiyona dönüştürüldü.

Markanın 125'inci yıl dönümü için sınırlı sayıda üretilen Fiat 500e Giorgio Armani Collector's Edition, Fiat bayilerinde 2 milyon 19 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla yerini aldı.

Fiat, sürdürülebilir bir gelecek hedefi doğrultusunda AR-GE çalışmalarını ve elektrikli mobilite yatırımlarını sürdürüyor.

İtalyan zarafetiyle etik duruşu bir araya getiren özel seri, markanın değerlerini rafine bir tasarım anlayışıyla yansıtmayı amaçlıyor.

Torino'daki Mirafiori Fabrikası'nda üretilen model, Fiat Centro Stile ile Giorgio Armani ekiplerinin aylar süren ortak çalışması sonucunda ortaya çıktı. Araç yalnızca bir ulaşım aracı değil, iki markanın estetik ve işçilik anlayışını buluşturan imza niteliğinde bir proje oldu.

Sınırlı adetlerle satışa sunulan Fiat 500e Giorgio Armani Collector's Edition için iki özel renk hazırlandı.

 

Giorgio Armani'nin stil anlayışını yansıtan Verde Scuro (koyu yeşil) ile gri ve bej tonlarının birleşiminden oluşan "grej" renk seçenekleri hatchback gövde tasarımını vurguluyor. "GA" logosunu taşıyan özel tasarım jantlar, aerodinamik verimliliği artırırken modelin ayırt edici görünümünü tamamlıyor.

İç mekanda, geleneksel el işçiliğini anımsatan dikiş detayları, üç boyutlu desenler ve lazer kesim ahşap ekler öne çıkıyor. Giorgio Armani logosu jantlar ve koltuklarda yer alırken, tasarımcının imzası gösterge paneli, iç kapılar ve arka camda kullanılıyor.

Teknolojik donanımlarıyla dikkati çeken modelde tam LED Infinity Design farlar, cam tavan, JBL ses sistemi, 7 inç TFT ekran, DAB radyo ve kablosuz CarPlay/Android Auto destekli 10,25 inç dokunmatik navigasyon sistemi bulunuyor.

Güncel ADAS donanımları ve seviye 2 sürüş destek sistemleriyle donatılan ve 87 kilovat gücünde, 118 HP elektrik motoruna sahip Fiat 500e Giorgio Armani Collector's Edition, WLTP döngüsüne göre 320 kilometreye varan menzil sunuyor.

Otomobil tarlaya uçtu: 1 yaralı
Otomobil tarlaya uçtu: 1 yaralı

Yerel

Otomobil tarlaya uçtu: 1 yaralı

Uçak otomobile çarptı! Kimsenin beklemediği bir an! "Olmaz" denilen kaza gerçek oldu!
Uçak otomobile çarptı! Kimsenin beklemediği bir an! “Olmaz” denilen kaza gerçek oldu!

Dünya

Uçak otomobile çarptı! Kimsenin beklemediği bir an! “Olmaz” denilen kaza gerçek oldu!

Malatya’da feci kaza! Minibüs ile otomobil çarpıştı!
Malatya’da feci kaza! Minibüs ile otomobil çarpıştı!

Yerel

Malatya’da feci kaza! Minibüs ile otomobil çarpıştı!

Park halindeki otomobil alev alev yandı
Park halindeki otomobil alev alev yandı

Yerel

Park halindeki otomobil alev alev yandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23