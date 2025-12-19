Fiat'ın ikonik modeli 500e'nin özel versiyonu Türkiye'de satışta

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Fiat'ın tasarımı, kullanışlı yapısı ve çoklu şarj seçenekleriyle şehir içi kullanıma yönelik elektrikli modeli 500e, Giorgio Armani işbirliğiyle koleksiyon niteliğinde özel bir versiyona dönüştürüldü.

Markanın 125'inci yıl dönümü için sınırlı sayıda üretilen Fiat 500e Giorgio Armani Collector's Edition, Fiat bayilerinde 2 milyon 19 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla yerini aldı.

Fiat, sürdürülebilir bir gelecek hedefi doğrultusunda AR-GE çalışmalarını ve elektrikli mobilite yatırımlarını sürdürüyor.

İtalyan zarafetiyle etik duruşu bir araya getiren özel seri, markanın değerlerini rafine bir tasarım anlayışıyla yansıtmayı amaçlıyor.

Torino'daki Mirafiori Fabrikası'nda üretilen model, Fiat Centro Stile ile Giorgio Armani ekiplerinin aylar süren ortak çalışması sonucunda ortaya çıktı. Araç yalnızca bir ulaşım aracı değil, iki markanın estetik ve işçilik anlayışını buluşturan imza niteliğinde bir proje oldu.

Sınırlı adetlerle satışa sunulan Fiat 500e Giorgio Armani Collector's Edition için iki özel renk hazırlandı.

Giorgio Armani'nin stil anlayışını yansıtan Verde Scuro (koyu yeşil) ile gri ve bej tonlarının birleşiminden oluşan "grej" renk seçenekleri hatchback gövde tasarımını vurguluyor. "GA" logosunu taşıyan özel tasarım jantlar, aerodinamik verimliliği artırırken modelin ayırt edici görünümünü tamamlıyor.

İç mekanda, geleneksel el işçiliğini anımsatan dikiş detayları, üç boyutlu desenler ve lazer kesim ahşap ekler öne çıkıyor. Giorgio Armani logosu jantlar ve koltuklarda yer alırken, tasarımcının imzası gösterge paneli, iç kapılar ve arka camda kullanılıyor.

Teknolojik donanımlarıyla dikkati çeken modelde tam LED Infinity Design farlar, cam tavan, JBL ses sistemi, 7 inç TFT ekran, DAB radyo ve kablosuz CarPlay/Android Auto destekli 10,25 inç dokunmatik navigasyon sistemi bulunuyor.

Güncel ADAS donanımları ve seviye 2 sürüş destek sistemleriyle donatılan ve 87 kilovat gücünde, 118 HP elektrik motoruna sahip Fiat 500e Giorgio Armani Collector's Edition, WLTP döngüsüne göre 320 kilometreye varan menzil sunuyor.