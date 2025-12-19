DHA Giriş Tarihi: Sadece çocuk değil ‘ahlaklı çocuk’ yetiştirin: Bir aileyi yıkan ‘baba tahliye’ paylaşımı
Konya’da 8’inci sınıf öğrencisi Hasan Berat Güldağı, okulda şakalaştığı arkadaşının attığı taşla ağır yaralandı. Kafatası titanyum parçalarıyla tedavi edilen Hasan Berat’ın babası Taha Güldağı, oğlunu yaralayan T.F.’nin 6 gün tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldığını belirterek, “Ben çocuğumu hastaneden çıkarmadan diğer çocuk tahliye oluyor ve sosyal medya hesaplarından ‘Baba tahliye’ diye paylaşım yapıyor. Adalet istiyoruz” dedi.