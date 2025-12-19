  • İSTANBUL
Metroda dehşet: Sis bombası atıp önüne geleni bıçakladı! 4’ü ağır 9 kişi yaralandı

Tayvan'ın başkenti Taipei'de metroya sis bombası atan bir kişi elindeki bıçakla önüne geleni bıçakladı. Saldırıda 4’ü ağır 9 kişi yaralanırken köşeye sıkıştırılan saldırgan 5 kattan aşağı atladı.

Tayvan'ın başkenti Taipei'de metro istasyonuna sis bombası atıldı. Saldırgan sis bombasını atmasının ardından elindeki bıçakla çevrede bulunanlara rast gele saldırdı. Olay yerine güvenlik güçleri ve ambulanslar sevk edilirken 4'ü ağır 9 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Yaşanan olay metroda büyük paniğe neden olurken güvenlik güçlerinin olay yerine gelmesiyle kaçmaya çalışan saldırgan istasyonun yan tarafındaki bir alış veriş merkezinde yaralı olarak ele geçirildi. Polisin ilk verdiği bilgilere göre 27 yaşındaki saldırganın AVM'de 5. kattan kendini attığı, hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.

 

