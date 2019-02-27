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Fiat Panda City Cross Türkiye'de

Fiat Panda'nın, yeni SUV gövde seçeneği "City Cross" Türkiye'de satışa sunuldu

27 Şubat 2019 Çarşamba 12:58
Fiat Panda City Cross Türkiye'de

İSTANBUL (AA) - Fiat'ın şehir otomobili Panda'nın yeni SUV gövde seçeneği City Cross, Türkiye'de otomobilseverlerle buluşuyor.

Fiat'tan yapılan açıklamaya göre, son 14 yıl üst üste Avrupa’nın en çok tercih edilen şehir otomobili olma başarısına ulaşan Panda, son yıllarda popülerlik kazanan SUV karakterine sahip otomobiller arasında şehir içi kullanıma uygun kompakt tasarımı, ürün özellikleri ve ekonomikliği ile dikkati çekiyor.

Şehir içinde kullanımı kolay ve çevik bir karakter sergileyen Panda City Cross, yerden yüksekliği, hafif arazi şartlarıyla başa çıkabilen yeni ön ve arka tampon tasarımı ve tavan rayları ile tam bir SUV görünümü sunuyor.

Otomobil, yüksek yapısı ve 5 kapılı olması sayesinde yolcularına ferah ve geniş bir yaşam alanı sunuyor. Panda City Cross'un dikkati çeken standart donanımları arasında LED gündüz farları, ön sis farları, direksiyondan kumanda edilebilen Bluetooth bağlantılı Uconnect sistemi, 15 inç jantlar ve 6 adet hava yastığı yer alıyor.

Kompakt boyutları, çevikliği ve göz alıcı renk seçenekleri ile şehrin caddelerinde tüm dikkatleri üzerine çekecek olan otomobilde, rüştünü ispatlamış 1,2 litrelik 69 HP gücünde yüksek verimliliğe sahip benzinli Fire motor görev yapıyor.

Türkiye’deki ekonomik SUV alternatiflerinden biri olarak öne çıkan Panda City Cross, 80 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 12:58
  1. Fiat Panda City Cross
  2. otomotiv

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