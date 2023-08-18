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Otomotiv Fiat Egea şoförü TOGG ile yarıştı! 200'e bastı olanlar oldu
Otomotiv

Fiat Egea şoförü TOGG ile yarıştı! 200'e bastı olanlar oldu

Yeniakit Publisher
2023-08-18 14:05:00 - 2023-08-18 14:06:29
Fiat Egea şoförü TOGG ile yarıştı! 200'e bastı olanlar oldu

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG ile karşılaşan Fiat Egea şoförü hızını 200'e çıkarsa da geri kalmaktan kurtulamadı.

Star gazetesi yazarı Yakup Köse, trafikte seyir halindeyken önünde TOGG görünce heyecanlandı.

TOGG'u Egea marka arabasıyla yakalayamayan Köse Clio tarafından da geçilince sitem etti. O anlar video kayda geçti.

O anlarda Köse şunları söyledi:

"Evet şuan önümde TOGG var. Tabi ben Egea ileyim. Ama abi adama yetişemiyorum. Bak Clio da geçti bizi. Ama ben 200'üm. Lan clio kaç ile gidiyorsun? Abi TOGG'a bak ya. Araba çıksa da önüne bir yanaşsam şuna."

Videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Köse, yaptığı hızın iyi olmadığını TOGG'un gazına geldiğini şu sözlerle ifade etti:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"TOGG’u görünce gaza gelip Fiat Ega ile bi bastım ama nafile TOGG uçtu gitti. Ya TOGG uçtu gitti de beni sağlayan Clio kaçla gidiyordu merak ediyorum. Not: hız tehlikedir benimki bir anlık TOGG gazıydı."

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