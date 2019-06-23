0553 313 94 23

Feyzioğlu'ndan 'S-400' çıkışı!

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, "S-400 hava savunma sistemleri tercih olmaktan çıkmış, 82 milyonun can güvenliğini korumak adına bir egemenlik sorunu haline gelmiştir. Türkiye hava savunma sistemini güçlendirmelidir" dedi.

23 Haziran 2019 Pazar 01:23
Feyzioğlu'ndan 'S-400' çıkışı!

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun moderatörlüğünü yaptığı 'Gündem Özel' programına, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Hasan Ünal, Mühendis ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Sencer İmer, Emekli Tuğgeneral Nejat Eslen ve Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk katıldı. Programda, Türkiye'nin Rusya'da satın almaya karar verdiği S-400 ve Doğu Akdeniz'deki doğal gaz krizi masaya yatırıldı.

"Türkiye hava savunma sistemini güçlendirmelidir"

Feyzioğlu, programda S-400'e ilişkin, "Ahde vefa, söze vefa hukuk kurallarının birincisidir. Türkiye hava savunma sistemini güçlendirmelidir. Türkiye'nin aşamalı hedefleri var. Türkiye'nin 2021 hedefi Siper'i hayata geçirmek. Çatıyı örtmek lazım. Devlet çatıyı korumaya çalışıyor. Türkiye'nin hava savunma sistemine sahip olmasını istemiyorlar. S-400 hava savunma sistemleri tercih olmaktan çıkmış, 82 milyonun can güvenliğini korumak adına bir egemenlik sorunu haline gelmiştir. Türkiye'nin NATO'dan çıkmak gibi bir düşüncesi yoktur" dedi.

"Etrafımız bir ateş çemberi"

Emekli Tuğgeneral Nejat Eslen ise, "Savaş dönemi bittikten sonra bize artık doğudan tehdit yok. Etrafımız bir ateş çemberi. Güvenlik stratejimizi geliştirirken bu tehditlere göre değerlendirmemiz lazım" diye konuştu.

"S-400 doğru bir füze sistemidir" diyen Emekli Tümgeneral Ali Deniz Kutluk da, "Amerika S-400'lerle ilgili olmadığı halde şirketler Amerika'yı yönettiği için bu problemi yaşıyoruz" diye konuştu.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı, Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Hasan Ünal, ise şunları söyledi:

"Amerika bizim müttefikimiz ise düşmanımız kim? Ortada kelimenin tam anlamıyla bir Amerika sorunu var. Benim yaptığım analizde S-400'ler bizim Amerika ile yaşadığımız bir sorun değil, sorunlar yumağının bir sonucu. Tam bir güven bunalımı yaşıyoruz."

Ufuk Üniversitesi Mühendis ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Sencer İmer de, "Türkiye egemenlik hakkını defakto olarak ortaya koymuştur. Bu bir varlık meselesidir. Türkiye kendini havadan kontrol altına almak zorundadır" ifadelerini kullandı.

Çıkış nedir?

Programda yaşanan S-400 tartışmalarına ilişkin ise, katılımcılar çıkış yolunu şöyle açıkladı:

Nejat Eslen: NATO ülkeleri bizim bölünmemizi istiyor. Ama biz NATO içinde kalmalıyız. Biz NATO'yu kullanmalıyız. Bizi büyük tehlikeler bekliyor. Güçlü bir iç cepheye ihtiyacımız var. Güçlü bir orduya ihtiyacımız var.

Sencer İmer: Türkiye dik duracak ve işbirliğini sürdürecek.

Hasan Ünal: Dış politikada bölge ülkeleri ile olan ilişkimizi gözden geçirmeliyiz.

Ali Deniz Kutluk: NATO içinde Amerika'yı kontrol etmeliyiz. Türk İsrail ilişkileri arka kapı diplomasileriyle düzeltilirse şirketler kontrol altına alınabilir.

Metin Feyzioğlu: Demokrasimizi adalet paydasında güçlendirmek zorundayız."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 01:23
  1. Metin Feyzioğlu
  2. S-400
  3. Doğu Akdeniz

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Etiyopya'da yerel hükümete darbe girişimi kontrol altına alındı
    1. Etiyopya'da yerel hükümete darbe..
    2. Çanakkale'de trafik kazası: 1 ölü, 7..
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan Eyüp Sultan..
    4. Feyzioğlu'ndan 'S-400' çıkışı!
    5. Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed,..
    6. Futbol: FIFA Kadınlar Dünya Kupası
    7. İstanbul'da toplu ulaşıma seçim ayarı!
    8. Görme engelli öğretmene belediye..
    9. "S400, Türkiye için bir egemenlik..
    10. Bitlis'te 3 terörist etkisiz hale..
    11. Denizli'de zincirleme trafik kazası: 4..
    12. Bitlis'te İl Emniyet Müdürlüğü ve İl..
    13. Trump'tan geri adım! Erteleme kararı..
    14. Etiyopya'daki yerel hükümete darbe..
    15. Otomobil iki motosiklete çarptı:1 ölü..
    16. Konyaspor'dan Ljupco Doriev bombası
    17. İstanbul'da toplu ulaşıma seçim..
    18. Hugo Rodallega transferini duyurdular!..
    19. Trabzonspor'dan Adam Nagy sürprizi
    20. Kosova'da "Sanatla Uyanmak Festivali"
    21. Özel olarak yaptırdı... Sultan 2...
    22. Şehit komiser memleketine gönderildi
    23. Denizlispor, Hugo Rodallega'yı..
    24. 2019 Avrupa Oyunları
    25. KKTC’ye yerleşecek Rumlara teşvik!..
    26. Brezilya’dan farklı galibiyet
    27. Öcalan’ın mektubundan sonra Selahattin..
    28. Futbol: Kupa Amerika
    29. "Güvenlik güçleri naaşın başından..
    30. GÜNDEM ÖZETİ / 23 Haziran 2019
    Koluna atılan dikişler hayatını kararttı! Bilekten koltuk altına kadar...
    Koluna atılan dikişler hayatını kararttı! Bilekten koltuk altına kadar...
    Yok böyle müdahale! Derede boğulan çocuğu önce sırtına aldı, sonra kalp masajı yaptı
    Yok böyle müdahale! Derede boğulan çocuğu önce sırtına aldı, sonra kalp masajı yaptı
    Yönetmen Gani Müjde'ye, Fahrettin Altun'dan kapak gibi cevap!
    Yönetmen Gani Müjde'ye, Fahrettin Altun'dan kapak gibi cevap!
    Devlet hastanesinde CHP propagandası!
    Devlet hastanesinde CHP propagandası!
    28 ülke Türkiye'ye karşı birleşti!
    28 ülke Türkiye'ye karşı birleşti!

    Günün Karikatürü

    23 Haziran 2019
    İmza kampanyasına tepkiler çığ gibi büyüyor! Kadını bunlar mı savunacak?
    İmza kampanyasına tepkiler çığ gibi büyüyor! Kadını bunlar mı savunacak?
    Binali Yıldırım'dan İsmail Küçükkaya açıklaması: Su kaynattı
    Binali Yıldırım'dan İsmail Küçükkaya açıklaması: Su kaynattı