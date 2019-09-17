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Feyzioğlu'ndan 90 milletvekiline davet: AK Partililer katılacak, CHP'li ve HDP'liler katılmayacak

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, TBB’nin 50. kuruluş yıldönümü ve 2019-2020 adli yılı açılışı dolayısıyla 90 hukukçu milletvekilini davet etti. Davete AK Partili hukukçular katılacak.

17 Eylül 2019 Salı 22:54
Feyzioğlu'ndan 90 milletvekiline davet: AK Partililer katılacak, CHP'li ve HDP'liler katılmayacak

 Sezai Erhan  yeniakit.com.tr 

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, TBB’nin 50. kuruluş yıldönümü ve 2019-2020 adli yılı açılışı dolayısıyla 2 Ekim Çarşamba günü Ankara’da TBB Avukat Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi’nde bir yemek düzenliyor. Feyzioğlu yemek için baro başkanlarının yanı sıra TBMM’deki mevcut 90 hukukçu milletvekillerine de davetiye gönderdi.

AK Parti tam kadro katılacak

Yeni Akit’in ulaştığı bilgilere göre, davetiye gönderilen hukukçu milletvekillerinden 59’unun AK Parti, 24’ünün CHP’li, 7’sinin ise HDP’li olduğu öğrenildi. CHP ve HDP’li milletvekillerinin Feyzioğlu’na tepki için katılmayacağı, AK Partililerin ise katılacağı bildirildi.

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Haber Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 22:54
  1. Ankara
  2. Türkiye Barolar Birliği
  3. Metin Feyzioğlu
  4. TBMM

YORUM YAZ

  • GaziGazi3 sa önce
    CHPKKHDP katılmayan avu-kat ! Milletin aşına avu katanlar tabi katılmaz ! Bunlar kandili pensivanyaabdabtelaviv toplantılarına katılmak için gün sayarkan T.C. Hukuk Barolar birliğinin yemeğine katılmayan güruh resmen hainligin kanıtı ! Allah ıslah etsin inşallah Amin el kahhar isminin tecellisi hain münafık guruhunu yok eder inşallah Amin ! Bunlar T.C. devletinin düşmanlarının kuyruğu Dönme sabataylar hainler münafıklar..
  • ZekiyeZekiye5 sa önce
    Ne zaman hayırlı bir iş yapmışlar ki.
  • Dadaş Dadaş 7 sa önce
    Kendi gibi düşünmeyen babaları olsa kabul etmezler amaç Türkiye’ye hizmet değil ideolojik düşünüyorlar
  • Muhsin ErtuğrulMuhsin Ertuğrul7 sa önce
    TATA'K tonga cehapeli hukukçuları da gördü bu millet 80 sene kadar.367 garabetini çıkaranını da,başbakana anayasa kitapçığını fırlatanını da.1960 da darbe yapıp ıvır zıvır şeylerle başbakan ve bakan asan cehapeli hukukçuları gördü bu millet.Belli ki tarihten haberin yok C..İLSİN...
  • HaticeHatice9 sa önce
    Cumhurbaskanlik sisteminin coktugunu soyleyenlerin yuzde 80 i ya davutoglucu ya hdp veya chp lidir 95 yil once cumhuriyet kurulmus hala rayina oturmamis bir rejim varken daha bir yillik baskanlik sistemine laf eden 96 yildir bu ulkeye kaostan baska hic bir faydasi olmayan parlementer sistemini savunanin akli yoktur ulke cok iyi bir trent yakaliyor hemen dis guclerin icerdeki piyonlari engellemeyr calisiyor ne kadar engellemeyede calissalar bos turkiyenin yukselisine allahtan baska hicbir kuvvet engelleyemiyecek
  • hercaihercai9 sa önce
    Bu Sabetayist ne derse desin, inanmayin!Ilk once buna, Munevveri katleden Cem Garipoglu nerde deyin! Cem Garipoglu, intihar falan etmedi, yurtdisina kacirildi! Intihar ise baskasinin katliamiydi! Acin mezarini DNA ornekleri alin is anlasilsin! Bu adam katilin avukatidir!Simdi iktidara gorunuz itibariyla iyi yaklasiyor, cunku bu da 15 temmuzun nasil sonuslandigini biliyor! Haa, slinda bir soru sormamiz gerekiyor Feyzioglu aslinda, Bu adam kim? Soyadi kimin?
  • AliAli10 sa önce
    Türkiye aleyhine bir şey yapsaydı chpkk lılalar koşa koşa gelirdi.
  • MalatyalıMalatyalı10 sa önce
    Bunlar hemen feyzioglunu satisa. Getirdiler. Adam dogru yaptigi icin yaranamadi
  • Tata TongaTata Tonga10 sa önce
    Akp li hukukçularımış... yargı sistemini değiştirip fetöcülerin dolmasına sebep olanlar marslı hukukçulardı... ne olduğu belli olmayan, dünyada başka bir örneği de olmayan adını kendilerinin koyduğu cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini düzenleyenler de Satürn'ü hukukçulardı. Sistem bir sene içinde sos/alarm vermeye başladı...
  • SOKAĞIN SESİSOKAĞIN SESİ10 sa önce
    EKREM BELEDİYE DE OTOMATİK OLARAK YİPRANACAK! FEYZİOĞLU NU 2023 E HAZIRLIYORLAR!!!
  • AgaAga10 sa önce
    Türkiye nin birleştirici güce ihtiyacı var. Ne yani muhalefet gelemese anlamı olmayacak ki. Feyzioğlu önceden şarlatan idi şimdi de kendini sıfırladı
  • Muhalif ErgenlerMuhalif Ergenler11 sa önce
    Muhalefet kafayı yemiş.Koca koca adamlar ergenler gibi davranıyor,bunları devleti yönetin diye vekil yaptılar,evcilik oynayın diye değil...Üstelik para da veriyoruz bunlara..
  • Çukurova fatih'i Çukurova fatih'i 11 sa önce
    Zatenchp ve hdp işbirliğiiçinde gerekte yok. Katılmasa olur

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