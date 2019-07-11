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Feyzioğlu TBMM’ye seslendi! ‘Cumhurbaşkanımızın sözü havada kalmasın’

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, TBMM’ye seslenerek, “gelin 3 gün daha birlikte çalışalım. Cumhurbaşkanı'nın sözü havada kalmasın" dedi.

11 Temmuz 2019 Perşembe 16:12
Feyzioğlu TBMM’ye seslendi! ‘Cumhurbaşkanımızın sözü havada kalmasın’

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, TBMM’ye seslendi.

Atatürk Üniversitesi, Türkiye Barolar Birliği ve Erzurum Barosu'nca düzenlenen "100. yılında Erzurum Kongresi" konulu panele katılan TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, program öncesi gazetecilere açıklamada bulundu.

Türkiye'nin gündeminde çok önemli bir yargı paketinin olduğunu hatırlatan Feyzioğlu, söz konusu paketin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Feyzioğlu, "Türkiye'nin şahlanmasının önünde hiç bir engel bulunmamaktadır. 82 milyon insan potansiyelinin yüzde 100'ünün kullanılması, hiç kimsenin kendisini dışlanmış hissetmemesi için adalet paydasında erişilebilir ve güven verici bir adalet çizgisinde buluşması gerekmektedir. Yargı reformu paketinin temmuz ayında kanunlaşmasını diliyoruz" diye konuştu.

'Yargı reformu anahtar özellik taşıyacaktır’

Yeni yargı paketinin hazır olduğunu belirten Feyzioğlu, "Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın milletimize taahhüdü olmuştur. Dolayısıyla TBMM'nin ve devletimizin Cumhurbaşkanımızın sözünü havada bırakmamasını diliyoruz. Halkımız bu konuda haklı bir beklentiye girmiştir. Yargı reformu paketi tamamen Adalet Bakanlığı'nın şapkası, çatısı altındaki ilgili kurumlarca yazılmıştır. Yargı reformu paketi çalışma yönetimi itibariyle gurur vericidir. Ben son 25 yılı bilerek söylüyorum. Daha önce bu çapta çoğulcu ve katılımcı bir çalışma yürütülmemişti. Yargı reformu anahtar özellik taşıyacaktır" dedi.

Feyzioğlu, Türkiye'nin seçim ortamından çıktığını anımsatarak, ülkenin birikmiş sorunlarının olduğuna dikkat çekti.

Yurt dışında ülkenin aleyhine yapılan yayınlarda Türkiye'nin yargı konusunda ciddi ve samimi olmadığının söylediğini aktaran Feyzioğlu, şunları söyledi:

"Hukuk devleti inşasında sağlam demokrasiyi oturtmaya çalışan bir devlet bir buçuk sene boyunca binlerce kişiyi katarak neden yargı reformu yapmakla uğraşsın. Burada samimi düşünce ve irade vardır. TBMM'nin Türkiye düşmanlarına bu samimiyeti, ciddiyeti ve iradeyi sorgulama fırsatını vermemesi lazımdır. Türkiye düşmanları Türkiye'yi diktatör olarak gösterip kendi senaryolarının oluşması için ortam istiyorlar. Bizim de bunlara karşı dünya kamuoyunu samimiyetimize inandırmanın tek yolu vatandaşlarımıza hukuk güvenliğini eksiksiz vermekten geçer. TBMM'ye sesleniyorum gelin 3 gün daha birlikte çalışalım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözü havada kalmasın, milletin beklentisi boşa çıkmasın."

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 16:12
  1. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu
  2. Atatürk Üniversitesi
  3. TBMM
  4. Recep Tayyip Erdoğan
  5. Meclis Genel Kurulu
  6. yurt dışı
  7. Yargı Reformu Stratejisi
  8. Türkiye Barolar Birliği
  9. Erzurum Barosu
  10. 100. yılında Erzurum Kongresi

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