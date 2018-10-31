Feyzioğlu: Hukuk mezunları sınava girsin

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, hukuk fakültesi mezunlarının seviyelerinin tespiti için yazılı sınav yapılmasını istedi.

Feyzioğlu, Nevşehir Baro Başkanı Necmi Öncül'ü ziyaretinde, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de 120 bin avukat, 70 bin hukuk fakültesi öğrencisi bulunduğunu, bu rakamlara rağmen ülkede iyi yetişmiş hukukçu açığının kapanmadığını dile getirdi.

YÖK ve Bakanlıkla görüşecek

Hukuk fakültesinden mezun olanların seviye tespiti amacıyla yeni bir sınava tabi tutulmasını talep etiklerini belirten Feyzioğlu, bu konuda da Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti.

"Hiçbir meslek bu artışı kaldırmaz"

Feyzioğlu, "Birkaç ay içinde katılımlarla 25 bin avukat stajyeri olacak. Hiçbir meslek bu artışı kaldıramaz. Anayasada, hukuk devletine ilişkin hangi güzel cümleyi kurarsanız kurun, hukuk devletini işletecek ve adaleti dağıtacak olanlar iyi yetişmiş hukukçulardır. Bizim bu sayılara rağmen iyi yetişmiş hukukçu açığımız çok büyüktür. Bunun çözümü noktasında YÖK Başkanı ve Adalet Bakanımızla fikir birliğine varmak üzereyiz." şeklinde konuştu.

Bu konuda yapılacak düzenlemenin hukukçuların kalitesini artıracağını ve halkın da adalet hizmetini kaliteli şekilde almasının önünü açacağını vurgulayan Feyzioğlu, şunları kaydetti:

"Biz hukuk fakültelerini bitiren mezunların, noter, avukatlık, savcılık ve hakimliğe başvurmadan önce bir devlet sınavına tabi tutulmasını talep ediyoruz. Hukuk fakültesini bitirip uygulamacı olmak isteyenlerin bir sınavla seviyelerinin tespitini talep ediyoruz. Mülakatsız yazılı ve çoktan seçmeli bir sınav olacak. Bundaki amaç, yeterli notu alamayan mezunlar veren fakülteler, ya kapanacak ya da üç tane öğretim üyesi, iki sıra bir salonla eğitim vermekten vazgeçip, kaliteli hukukçu yetiştirmek için çaba harcayacak. Mesleğimizin en önemli sorunu budur. Bu sınav geldiğinde de stajyer avukat sayısı elbette azalacak, buna bağlı olarak Türkiye Barolar Birliği elindeki kaynakları bir kanun değişikliği uygun görülürse, stajyerlere karşılıksız burs olarak kullanmaya hazırdır. Bu durum hukukçuların kalitesini yükseltecek ve halkımızın kaliteli adalet hizmeti almasını sağlayacaktır. Sınavı geçememiş olanların da adalet ve noterlik dairelerinde, banka şubelerinde hukukçu olarak istihdamı sağlanırsa hukuk fakültesinden mezun olan işsizler ordusu memleketin hayrına eritilecektir."

"Meslektaşlarımızın rahat edeceği bir formül üzerinde çalışmak istiyoruz"

Kamuoyunda avukatların çok kazanan bir zümre olarak takdim edildiğini söyleyen Feyzioğlu, "Bu gerçek değildir, avukatların on binlercesi bugün açlık sınırındadır. Sigorta primini ödeyemeyen on binlerce avukat vardır. Biz, Maliye ve Adalet bakanlarımızla birlikte devletimizin kazanacağı, meslektaşımızın rahat edeceği bir formül üzerinde çalışmak istiyoruz. Bu formülün içinde, avukatların sigorta primini belli bir kaynak oluşturarak Türkiye Barolar Birliği'nin ödemesi vardır." ifadelerini kullandı.