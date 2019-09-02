0553 313 94 23

Feyzioğlu: "HSK'nin yapısının, kuvvetler ayrılığını tam olarak sağlayacak şekilde Meclis'imizde uzlaşma ile yeniden düzenlenmesini öneriyoruz."

02 Eylül 2019 Pazartesi 10:50
Feyzioğlu: "HSK'nin yapısının, kuvvetler ayrılığını tam olarak sağlayacak şekilde Meclis'imizde uzlaşma ile yeniden düzenlenmesini öneriyoruz."
Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 10:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Akın’dan Turgutlu’ya ’Müzik okulu’ sözü
    1. Başkan Akın’dan Turgutlu’ya ’Müzik..
    2. Çocukların sinema sevinci
    3. İstanbul'da yasak yerden dönüş yapan..
    4. Artık güvenle alıp satıyorlar
    5. Korkunç vahşet! Cesedi tandırda bulundu
    6. Feyzioğlu: "HSK'nin yapısının,..
    7. Terörün kökünün kazındığı bölgede..
    8. Avrupa borsaları
    9. Jandarmanın operasyon köpekleri..
    10. Nevşehir’de FETÖ’cülere ağır darbe!
    11. Skrtel'e büyük şok! Atalanta..
    12. Tekirdağ'da 46 düzensiz göçmen yakalandı
    13. Elazığ’da ölümlü kaza oranı yüzde 38..
    14. Otomobillerin periyodik bakımlarında..
    15. Dr. Öğretim Üyesi Özer Akgül: “Afrika..
    16. Masa tenisinde Avrupa heyecanı yarın..
    17. Bakan Selçuk, 1 milyon öğretmene..
    18. Dolar/TL 5,8010 seviyesinden işlem..
    19. Cumhurbaşkanlığından Davutoğlu'na..
    20. Cami ile minarenin ayrı yerde olması..
    İmamoğlu eşini 'koluna vurarak' uyardı!
    İmamoğlu eşini 'koluna vurarak' uyardı!
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Davutoğlu'nun eski danışmanından çok sert sözler! 'İkisinin de karşılığı yok' dedi ve onun ismini verdi
    Davutoğlu'nun eski danışmanından çok sert sözler! 'İkisinin de karşılığı yok' dedi ve onun ismini verdi

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak
    Dünyayı korkutan açıklama: Perşembeye kadar süreniz var
    Dünyayı korkutan açıklama: Perşembeye kadar süreniz var