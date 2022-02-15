Feyza Altun kimdir? Feyza Altun nereli, kaç yaşında? Feyza Altun ne iş yapıyor, mesleği ne?

Feyza Altun 1987 yılında Üsküdar'da dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi Hukuk fakültesi mezunu olan 34 yaşındaki Feyza Altun kendisini "Avukat, Feminist Aktivist, Filantrop, Yazar" olarak tanımlıyor. CHP İstanbul İl Hukuk Komisyonu Kadın Haklarından Sorumlu Başkan Yardımcısı’dır. Evli ve bu evliliğinden 1 oğlu vardır. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur, İngilizce, Fransızca ve Farsça bilmektedir. Fox TV ekranlarında yayınlanmaya "Ne Seninle Ne Sensiz" adlı programında danışman avukat olarak yer alan Altun, geçtiğimiz yıllarda bir duruşmaya 7 aylık bebeğiyle girmesiyle tepkileri üzerine çekmişti.