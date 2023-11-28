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Spor Feyyaz Uçar canlı yayında öyle bir laf etti ki... Hasan Arat ve Samet Aybaba dondu kaldı
Spor

Feyyaz Uçar canlı yayında öyle bir laf etti ki... Hasan Arat ve Samet Aybaba dondu kaldı

Yeniakit Publisher
2023-11-28 17:15:00 - 2023-11-28 17:18:26

Beşiktaş'ta başkan adayı Hasan Arat'ın Samet Aybaba'yı açıkladığı basın toplantısına Feyyaz Uçar damga vurdu.

Beşiktaş başkan adayı Hasan Arat, seçilmesi halinde efsane golcü Feyyaz Uçar'ın futboldan sorumlu yönetici olarak ekibinde yer alacağını açıklamıştı.

Arat, bugün de Samet Aybaba'yı duyurdu.

Arat, Feyyaz Uçar'ın da katıldığı toplantıda Samet Aybaba'nın "Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü" olarak görev yapacağını açıkladı ve "Altyapıdan yetişen oyuncuları bundan sonra Beşiktaş bedavaya bırakmayacak. Kontratlar daha önce yapılacak. 40 dakika oynadıktan sonra futbolcular menajerlere teslim edilmeyecek" dedi.

Samet Aybaba ise "Başkanımız Hasan Arat, uzun süre önce beni aradı. 'Beşiktaşlıların yoluna çıkıyorum. Var mısın?' dedi. Ben de 'Ben zaten başka yol bilmem. Yolumuz aynı' dedim" açıklamasını yaptı.

Toplantıya Feyyaz Uçar'ın sözleri damga vurdu. Uçar, "Futbol oynarken kaptanlığımı yapan Samet Aybaba'nın da projenin içinde olması çok güzel. Bir de Rıza Çalımbay var. O da kaptanım. Beşiktaş'ta hiç kaptan çıkamadım bu ikisi yüzünden! Hatta Rıza'ya koluna dövme yaptıralım kaptan bandını derdik" diye konuşunca basın toplantısını izleyenler gülmekten adeta kendinden geçti.
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