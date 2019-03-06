Feyenoord'un başına efsane isim getirildi Hollanda Ligi ekliplerinden Feyenoord sürpriz bir karara imza attı ve önümüzdeki sezon takımın başına getireceği teknik direktörü resmen açıkladı.

Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord, 1 Haziran 2019'dan itibaren takımın başına Jaap Stam'ın geçeceğini açıkladı.



Kırmızı beyazlı ekip Hollanda'nın efsane futbolcularından Jaap Stam'ın 1 Haziran 2019'dan itibaren takımın başına geçeceğini duyurdu. Yapılan açıklamada 46 yaşındaki Stam'la 2 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtildi. Hollandalı teknik adam da Feyenoord'ta çalışmayı dört gözle beklediğini ve kulüp için elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.