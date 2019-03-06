Feyenoord'un başına efsane isim getirildi
Hollanda Ligi ekliplerinden Feyenoord sürpriz bir karara imza attı ve önümüzdeki sezon takımın başına getireceği teknik direktörü resmen açıkladı.06 Mart 2019 Çarşamba 17:01
Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord, 1 Haziran 2019'dan itibaren takımın başına Jaap Stam'ın geçeceğini açıkladı.
Kırmızı beyazlı ekip Hollanda'nın efsane futbolcularından Jaap Stam'ın 1 Haziran 2019'dan itibaren takımın başına geçeceğini duyurdu.
Yapılan açıklamada 46 yaşındaki Stam'la 2 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtildi. Hollandalı teknik adam da Feyenoord'ta çalışmayı dört gözle beklediğini ve kulüp için elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi.
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