Fevzi Kardeseci kimdir? Yeşim Erçetin eşi Fevzi Kardeseci ne iş yapıyor?

Yeşim Erçetin, üçüncü evliliğini geçtiğimiz gün iş insanı Fevzi Kardeseci ile yaptı. Yeşim Erçetin ile Fevzi Kardeseci çiftin nikah şahitliğini de Pelin ve Volkan Yetmişbir çifti ile Mert Ersin yaptı.

Yeşim Erçetin kimdir?

1979 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Yeşim Erçetin, 1996 yılında Neşe Erberk bir ajansta oyunculuk dersi aldı. HBB (Sporazzi), Kanal 6 (Top Secret), 2000 yılında Best TV'de (Yeşim), MMC (1'den 3'e) adlı programların sunuculuğunu üstlenmiştir. Show TV (Zeynep), Kanal D (Sensiz Olmuyor), Kanal D (Serseri) gibi dizilerde de oyunculuk yapmıştır. Erçetin, 2000 yılında evlendiği Ozan Orhon'dan 20 Ağustos 2003 tarihinde boşanmıştır. İkilinin Lara Yağmur adında bir kızı vardır. 2010 yılında Emre Matraş ile evlenmiş ve bu evliliğinden de Masal adında bir kız çocuğu olmuştur.