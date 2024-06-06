Fetullah’ın yeğeni: Türkiye’ye döneceğim!

Terörist Başı Fetullah Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen İstiklal Yazarı Arzu Erdoğral’a konuştu. "Mustafa Özcan çok güçlü biri" diyen Ebuseleme Gülen, Ali Heyet’in kimlerden oluştuğunu söylerken FETÖ’ye gönül verenlerde azalma olmadığını ifade etti.

Hain FETÖ'nün yeğeni Ebuseleme Gülen, FETÖ'yü sarsan ifşaatlarına devam ediyor. Yeğen Gülen X paylaşımlarında "turpun büyüğü" diye nitelediği ve Fetullah Gülen'den sonra örgütün başına geçmek için uğraşan Mustafa Özcan konusuna bu görüşmemizde değindi. Ebuseleme'ye göre Özcan, istediğini elde etmek için, paraya olsn zaafıyla bilinen Cevdet Tütkyolu'nu kullanıyor. Örgütün tüm işlerinde son karar mercii olan Ali Heyet'teki isimleri de açıklayan Ebuseleme, bunlar arasında Zaman gazetesinin eski Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı'nın da bulunduğunu söyledi.

Cevdet'le Mustafa Özcan işbirliği içinde mi, yoksa rakip mi? Hangisi hangisi için çalışıyor?

Cevdet bey saf bir insandır. Çabuk kandırılabilir. Mustafa Özcan’da bunu kullanıyordu. Cevdet abiyle arasını iyi tutması gerektiği için onu akçeli işlere bulaştırdı. Mustafa Özcan ile Cevdet kesinlikle ayrı cephe yada düşman değildir. İkisi de aynı takımda oynuyor. Mustafa Özcan cevdet ile hep arayı iyi tutmalı ki konumunu ve hocamın ve cemaatin gözündeki yeri sabit kalsın. Çıkar ilişkisi içindeler.

Cevdet sana göre ne kadar para çaldı? Somut olaylar ve rakamlar verebilirseniz iyi olur Ebuseleme Bey.

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Cevdet beyin ne kadar çaldığını bilmem. Ama her evladının 2’şer evi var. Geçmişte borsada 200 bin dolar kaybettiğini duymuştum. Milyonluk para transferleri sebebiyle kendi ve oğlunun hesaplarının dondurulduğunu biliyorum. Bir dönemde kampa gelen insanlara zorla (ucuzdan aldığı) bilgisayarları yüksek rakamdan satıp, almazsan seni bir daha içeri almam diyerek insanları sömürüyordu. Hocamın ( teröristbaşı Fetullah Gülen) 2 kere kamptan kovduğunu duymuştum.

Cevdet'in paraya olan zaafını iyi bilen Mustafa Özcan'ın, parayı kullanarak Cevdet' yönlendirdiği, hatta yönettiği iddia ediliyor. Sen ne dersin?

Kesinlikle doğrudur. Mustafa Özcan onu hep kullandı. Arayı iyi tuttu ki hep hocamın yanında beni destekleyen arka çıkan biri olsun diye. Cevdet de hep m Özcan'ı savunurdu zaten.

Türkiye'ye gelip ya da ABD'de Türk elçiliğine teslim olup itirafçı olup itirafçılık yasasından yararlanmayı düşünüyor musun?

Kesinlikle düşünüyorum dönmeyi. Zaten bu konuda isteğimi de elçiliğe bildirmiştim. Fakat bir süre daha ifşalarımı yapıp sürece katkı sağlamak istiyorum. Belki birkaç hafta sonra döneceğim inşallah.

Yapıda paranın kontrolü kimde? Mustafa Özcan'da mı, Cevdet'te mi, senin Ali Heyet dediğin heyette mi?

Paranın kontrolü tek kişide değil. Heyet karar veriyor nereye ne harcanacak diye. Ama bu görünen bütçe. Bir de Cevdet’in ayrı kasası var. Kayıt dışı gelenler.

Ali Heyet kimlerden oluşuyor? İsim isim sayar mısın?

Heyet son yıllarda değişti baya. Şuan benim bildiğim; emin olmamakla birlikte; Ekrem Dumanlı, Barboros Kocakurt, Ali Ursavas, Adem Kalac, Recep Yunalı, Naci Tosun, Mustafa Özcan, Muhammed Çetin, Abdullah Birlik gibi isimler vardı.

Sen X'deki bir paylaşımında; "2 aya bu süreç bitiyor deyip 8 yıl oyaladılar" gibi bir ifaden var. Bu ifadeden, yeni bir darbe girişimi ya da siyasi bir darbe yapma hazırlığı olduğunu ve bunun 8 yıldır gündemde olduğunu mu anlamalıyım? Bu ifadeyle tam olarak ne demek istedin, açar mısın bu ifadeyi? Sonuçta örgütün eski gücü yok!

Hayır yeni bir plan yok. Demek istediğim şu; 8 yıldır insanlara diyorlar ki; 2 ay sonra bu süreç bitecek siz de serbest kalacaksınız. Rüyasında görmüş birisi Erdoğan 2 aya düşecekmiş tahtından. Vs. vs .gibi sözlerle insanları oyalıyorlar, umut veriyorlar ve 8 yıldır malı götürüyorlar insanları uyutarak.

Sizin cemaat dediğiniz FETÖ'nün tabanı, tüm bu darbe vs süreçleri ve içerideki hırsızlık, makam tartışmaları vs sürecinde eriyip uzaklaştı mı? Yani son 10-11 yılda taraftarlarınız oran olarak ne kadar azaldı?

Ben cemaate (FETÖ) gönül veren insanların pek azaldığını sanmıyorum. İnsanlar belki pişman bu yapının içinde yer aldığına ama; bir türlü hocasına (terörist başı Fetullah Gülen) ve davasına laf söyletmiyor. İnsanların içinden sevgiyi söküp atamazsınız. Yine sevecekler yine sevecekler bu davayı. Sorun zaten dava da değil. Kurulan çarpık sistemde.

Mustafa Özcan şimdi nerede, İngiltere'de mi? KAMP'ta M. Özcan'ın adamları, muhbirleri, yandaşları var mı?

Mustafa Özcan yıllarca kamptaki bir binada yaşadı. Şimdi 2-3 yıldır filan kampa yakın bir yerde eşiyle yaşıyor.

Kimler Mustafa Özcan'la birlikte hareket ediyor, kimler ona karşı? İsim isim verebilir misin?

İnanın bu o kadar karışık bir mevzu ki. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Mustafa Özcan çok güçlü birisi. Belki de hemen hemen herkes onun adamı sayılabilir ama ufak tefek Mustafa Özcan’a muhalif olanlar var. Benim babam yıllarca Mustafa Özcan’ın pisliklerini ortaya çıkarmaya çalıştı ama çok güçlü herkesi elinde tutuyor Cevdet ile beraber.