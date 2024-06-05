Fetullah Gülen'le ilgili olay iddia! Şu an o ülkede mi? Oradan teslim ederlerse şaşırmayın

Milliyet gazetesi yazarı Zafer Şahin, FETÖ elebaşının durumunu ele aldı. 1999'da Abdullah Öcalan'ın Kenya'da yakalanarak Türkiye'ye teslim edilmesi olayını hatırlatan Şahin, Fetullah Gülen'in de benzer bir sonu yaşayabileceğini belirtti. Şahin, yazısında özetle şunları kaydetti:

"(...) 1999’da PKK’nın başındakini Kenya’da bize verdiler. FETÖ’nün başındakini ise yanlarına aldılar.

Dönemin Başbakanı Ecevit’i bile şaşırtan bu teslimat aslında küresel çetenin yeni bir projeye başladığının işaretiydi. Öyle de oldu.

Çeyrek asır sonra ise çanlar bu kez FETÖ elebaşı için çalıyor. PKK’nın başındaki kendisini kabul edecek ülke bulmak umuduyla Avrupa’da aylarca oradan oraya sürüklendi. Raf ömrünün bittiğini, kullanılıp çöpe atıldığını anladığında artık her şey için çok geçti. Kenya’da paketlenip Türkiye’ye teslim edildi. Bugün de benzer bir kaderi FETÖ elebaşı yaşıyor. Eceliyle ölmesini bile beklemeden Pensilvanya’daki çiftlikten başka bir yere nakledildi. Nerede olduğu, yaşayıp yaşamadığı dahi muamma…

Örgüt içindekilerin derdi para. Küresel çete ise tıpkı 1999’da olduğu gibi yeni bir proje için kolları sıvamış görünüyor.

Ölüsünü ya da dirisini Kenya’da Türkiye’ye teslim ederlerse şaşırmayın. (...)

Türkiye’nin başına kimi, nasıl bela edeceklerini öğrenmemiz çok zaman almaz."