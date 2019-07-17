Fetullah Gülen'in yeğenleri hakkında karar! Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen'inyeğenleri Şamil Gülen ve Tavus Bin Keysan Gülen hakkında karar verildi.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğenleri Şamil Gülen ve Tavus Bin Keysan Gülen, silahlı terör örgütü üyeliği suçundan 12'şer yıl hapisle cezalandırıldı. Ayrıntılar geliyor...

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