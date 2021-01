“Fetullah Gülen’in işi bitiğinde çöplüğe atacaklar”

Türkiye’nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, FETÖ’nün kendi çıkarları uğruna her türlü kötülüğü yapabilen bir yapılanmaya sahip olduğunu hatırlattı. Bağış, FETÖ’nün vatandaşları mağdur ettiği gibi en önemli amacının ise Türkiye’nin Tam bağımsızlığına zarar vermek olduğunu söyledi. Bağış, “FETÖ denilen yapılanma o kadar alçak bir yapılanma ki, bu yapılanma kendi çıkarları uğruna her türlü kötülüğü, ahlaksızlığı, iftirayı, çirkinliği yapabilecek bir yapılanmadır. Bunlardan her türlü kötülük beklenir. FETÖ sorunu sadece bizim iktidarımız döneminde değil bizden önceki iktidarlarında karşılaştığı çok büyük bir sorundu. Çünkü FETÖ her Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerine baskılar kurmuş, vatandaşlarımızı mağdur etmiştir. FETÖ’dan mağdur vatandaşlarımızın sayısı yüzbinlercedir. Hamdolsun FETÖ’nun baskılarının olduğu günler gerilerde kalmıştır. Türkiye FETÖ’dan kurtuldukça daha bağımsız hareket etmekte ve güçlenmektedir. FETÖ’nun amacı Türkiye’nin Tam Bağımsızlığına zarar vermektir. Bu bile bu yapılanmanın ne kadar tehlikeli ve tasması yurtdışında tutulan bir yapılanma olduğunun kanıtıdır” dedi.

“İşi bitince tarihin çöplüğüne atılacaktır”

Tüm-haberler.com’un haberine göre, Gülen’in sonunun Bin Ladin gibi olacağına inandığını belirten Egemen Bağış, ABD’nin Fetullah Gülen’i canlı olarak veremeyeceğini söyledi. Egemen Bağış, “ABD, Fetullah Gülen denilen aşağılık karakteri canlı olarak veremez. Çünkü ötmesinden korkarlar. Bin Ladin denilen adamı bir zamanlar destekleyen de Amerikaydı, Saddam’a Kuveyt’e gir, diyen de. Girdiğinde de Kuveyt’e destek veren de. Ama ne oldu? Kullanma tarihleri sona erdiğinde, onların bilinen siyasetini uyguladı. Gülen’de aynı sonla karşılaşacaktır. Gülen neticede, ABD tarafından kullanılmaktadır, işi bitince de tarihin çöplüğüne atılacaktır. Türkiye ABD için Türkiye göz ardı edilemeyecek önemli bir müttefiktir.” dedi.