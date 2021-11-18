Fetullah Gülen cenazede ortaya çıktı
Amerika’da yaşayan FETÖ terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen’in aylar sonra son görüntüsü bir cenazede ortaya çıktı.
Amerika’da yaşayan FETÖ terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen’in son görüntüsü ortaya çıktı. Hakkında dönem dönem 'öldü' söylentileri çıkan Gülen'in son görüntüsünde bir cenazede olduğu görülüyor.
Cenazeye katılmış
Türkiye'yi büyük bir buhrana sokan 15 Temmuz alçak darbe girişiminin baş mimarı olan Fetullah Gülen, bir cenazede görüntülendi. Kimin cenazesi olduğu bilinmeyen görüntülerde, Gülen'in ayakta duramadığı kendisine bir sandalye verildiği görülüyor.