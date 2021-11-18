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Gündem Fetullah Gülen cenazede ortaya çıktı
Gündem

Fetullah Gülen cenazede ortaya çıktı

Amerika’da yaşayan FETÖ terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen’in aylar sonra son görüntüsü bir cenazede ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 13:58:00 -
Fetullah Gülen cenazede ortaya çıktı

Amerika’da yaşayan FETÖ terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen’in son görüntüsü ortaya çıktı. Hakkında dönem dönem 'öldü' söylentileri çıkan Gülen'in son görüntüsünde bir cenazede olduğu görülüyor.

Cenazeye katılmış

Türkiye'yi büyük bir buhrana sokan 15 Temmuz alçak darbe girişiminin baş mimarı olan Fetullah Gülen, bir cenazede görüntülendi. Kimin cenazesi olduğu bilinmeyen görüntülerde, Gülen'in ayakta duramadığı kendisine bir sandalye verildiği görülüyor.

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Yorumlar

ABDULLAH ŞAŞMAZ

hortlak ne yazık ki gebermemiş
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