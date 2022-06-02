Fettah Can’dan FETÖ’cü Enes Kanter’e şamar! “P.ç oğlu p.ç”

ABD vatandaşlığına geçen ve manevi babam dediği FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen’in kucağından inmeyen Enes Kanter, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafını çiğnedi. Kanter’in çapını belli eden bu rezil hareketi çok sayıda tepkiye neden oldu.

Ünlü sanatçı Fettah Can da Kanter’e sert bir cevap verdi.

Sabah gazetesi yazarı Ömer Karahan, Fettah Can’ın FETÖ’cü Enes Kanter’e verdiği cevabı köşesine taşıdı.

Karahasan’ın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

ABD vatandaşı olduktan sonra 'Freedom' soyadını kullanan FETÖ elebaşının manevi oğlu Enes Kanter'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında yaptığı hadsiz video paylaşımına tepkiler çığ gibi büyüyor. O anları sosyal medyadan paylaşan FETÖ'cü Enes Kanter'e, "FETÖ'nün beslemesi Enes Kanter isimli kazmanın bu yaptığı şerefsizliktir!", "Kimse Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı'na ve temsil ettiği makama saygısızlık yapamaz. FETÖ'cü Enes Kanter'in hareketi Türk Milleti'ne yapılmıştır. Haddini bil" şeklindeki yorumların ardından sanatçı Fettah Can da sessiz kalmadı.

Fettah Can, "Bu Enes Kanter denen y.vşağın yaptığını yeni gördüm. Ulan şerefsiz Enes Kanter, adamı sevmeyebilir hatta düşmanı olabilirsin ama bu yaptığını 82 milyonun en üst makamına yapıyorsun p.ç oğlu p.ç… Bu hakareti yalnız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a değil gelmiş geçmiş tüm Cumhurbaşkanlarımıza yapılmış sayarım" dedi.

Hiçbir zaman elinde gitar, denizin üstünde suya sabuna dokunmadan, aynı melodileri tekrarlamayan, omurgalı bir adam Fettah Can… Sanatçı kişiliğin, eserlerin, icraların her zaman takdir ediliyorken bir de bu duruşunu her daim gösteriyor olman gerçekten alkışı hak ediyor. Helal olsun sana.