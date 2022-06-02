  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Fettah Can’dan FETÖ’cü Enes Kanter’e şamar! “P.ç oğlu p.ç”
Gündem

Fettah Can’dan FETÖ’cü Enes Kanter’e şamar! “P.ç oğlu p.ç”

Sanatçı Fettah Can, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafını çiğneyen FETÖ’cü Enes Kanter’e, “Bu yaptığını 82 milyonun en üst makamına yapıyorsun p.ç oğlu p.ç… Bu hakareti yalnız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a değil gelmiş geçmiş tüm Cumhurbaşkanlarımıza yapılmış sayarım” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-06-02 09:49:00 -
Fettah Can’dan FETÖ’cü Enes Kanter’e şamar! "P.ç oğlu p.ç"

ABD vatandaşlığına geçen ve manevi babam dediği FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen’in kucağından inmeyen Enes Kanter, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafını çiğnedi. Kanter’in çapını belli eden bu rezil hareketi çok sayıda tepkiye neden oldu.

Ünlü sanatçı Fettah Can da Kanter’e sert bir cevap verdi.

Sabah gazetesi yazarı Ömer Karahan, Fettah Can’ın FETÖ’cü Enes Kanter’e verdiği cevabı köşesine taşıdı.

Karahasan’ın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

ABD vatandaşı olduktan sonra 'Freedom' soyadını kullanan FETÖ elebaşının manevi oğlu Enes Kanter'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında yaptığı hadsiz video paylaşımına tepkiler çığ gibi büyüyor. O anları sosyal medyadan paylaşan FETÖ'cü Enes Kanter'e, "FETÖ'nün beslemesi Enes Kanter isimli kazmanın bu yaptığı şerefsizliktir!", "Kimse Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı'na ve temsil ettiği makama saygısızlık yapamaz. FETÖ'cü Enes Kanter'in hareketi Türk Milleti'ne yapılmıştır. Haddini bil" şeklindeki yorumların ardından sanatçı Fettah Can da sessiz kalmadı.

Fettah Can, "Bu Enes Kanter denen y.vşağın yaptığını yeni gördüm. Ulan şerefsiz Enes Kanter, adamı sevmeyebilir hatta düşmanı olabilirsin ama bu yaptığını 82 milyonun en üst makamına yapıyorsun p.ç oğlu p.ç… Bu hakareti yalnız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a değil gelmiş geçmiş tüm Cumhurbaşkanlarımıza yapılmış sayarım" dedi.

Hiçbir zaman elinde gitar, denizin üstünde suya sabuna dokunmadan, aynı melodileri tekrarlamayan, omurgalı bir adam Fettah Can… Sanatçı kişiliğin, eserlerin, icraların her zaman takdir ediliyorken bir de bu duruşunu her daim gösteriyor olman gerçekten alkışı hak ediyor. Helal olsun sana.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay