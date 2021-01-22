Feto'yu öldürsen de bunu yapmazmış! Firari FETÖ'cü tabana oltayı taktı

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından yurt dışına kaçan alçaklar sosyal medya üzerinden Türkiye aleyhine propaganda yapmaya devam ediyor. FETÖ'nün medya yapılanması içinde yer alan ve kaçtığı ABD'den de Türkiye aleyhinde çalışmalarına devam eden Tuncay Opçin, bu kez de örgütün tabanına oltayı attı.

Tabana yönelik çalışma başladı

Opçin, FETÖ'nün tabanındaki insanların kaçışını engellemek için 15 Temmuz darbesinin azmettiricisi olan teröristbaşı Fetullah Gülen'i güzellemeye başladı. Örgütün tabanındaki İnsanların aklını karıştırma amaçlı bir tweet atan Opçin, teröristbaşı Gülen'in anlaşılması için önce Kur'an'a, hadislere, Risele-i Nurlara mercek tutulması gerektiğini söyledi.

"Öldürseniz yalan söylemez"

Paylaşımlarının devamında teröristbaşı Gülen'e yağ çekmeye devam eden Opçin, "Mesela, Adil Öksüz'ü tanımam, dediğinde, bakılması gereken Hz. Ömer'in bir kişiyi tanımakla ilgili getirdiği kıstaslardır. Bu kıstasları bilmeyen kişi, Gülen'in yalan söylediğini düşünür. Oysa Gülen'i öldürseniz, yalan söylemez" ifadelerini kullandı.

