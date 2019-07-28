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FETÖ'yü korkutan FBI dosyası! Örgütte büyük panik

Yasadışı lobicilik davasında ifade veren FBI ajanının ortağının kendisinden FETO dosyaları istediğini söylemesi terör örgütünde büyük paniğe neden oldu. Söz konusu dosyaları FETO'nun sağkolu Aslandoğan da doğruladı.

28 Temmuz 2019 Pazar 10:29
FETÖ'yü korkutan FBI dosyası! Örgütte büyük panik

ABD’nin eski Ulusal Güvenlik Danışmanı emekli general Michael Flynn’in sahip olduğu danışmanlık şirketinin iş ortağı Bijan Rafiekian ve Kamil Ekim Alptekin hakkında yasadışı lobicilik faaliyetleri suçlamalarının yöneltildiği soruşturmada firmanın çalışanlarından eski FBI ajanı Biran McCauley’in ifadesine başvuruldu. Ajan ifadesinde Rafiekian’in kendisinden FETÖ dosyalarını istediğini iddia etti.

Gülen'in sağ kolu itiraf etti

ABD'nin yayın organı Daily Caller ise bu ifadenin ardından FETO’nun sağkolu ve sözcüsü Alp Aslandoğan ile iletişime geçti. Aslandoğan verdiği demeçte “Bijan Refiekian’in Bay Fetullah Gülen’in gizli hükümet dosyalarına ulaşmaya çalışması bizleri rahatsız etmiştir” dedi.

Türkiye tarafından kullanılabilir

Bu ifadeyle ilk kez FETO’nun hükümetçe korunan dosyaları olduğu itiraf edildi. Demeçte söz konusu dosyalarda Türkiye tarafından kullanılabilecek bilgilerin de olduğu açıkça ima edildi. (Akşam)

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 10:29
  1. ABD
  2. Ulusal Güvenlik Danışmanı
  3. Kamil Ekim Alptekin

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