FETÖ'ye "Transfer Operasyonu"! Örgütün finans kaynağına şok darbe
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "15 Temmuz hain darbe girişiminde yer almış tutuklu ve hükümlü FETÖ üyelerine yurt içi ve yurt dışından topladıkları paralarla yardım eden 52 FETÖ mensubu şüphelisi “Transfer Operasyonu” ile yakalandı."
FETÖ ile mücadele tüm hızıyla sürüyor.
Bununla ilgili son gelişme hain örgütün finans kaynağına vurulan darbe.
Konu ile ilgili açıklamayı İç İşleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptı.
Bakan Yerlikaya X Platformu’ndan yaptığı açıklamada
"15 Temmuz hain darbe girişiminde yer almış tutuklu ve hükümlü FETÖ üyelerine yurt içi ve yurt dışından topladıkları paralarla yardım eden 52 FETÖ mensubu şüphelisi “transfer operasyonu” ile yakalandı.
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FETÖ'YLE MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZAntalya İl Jandarma Komutanlığı TEM Daire ile İstihbarat Başkanlıklarımızca FETÖ finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda:
FETÖ'den tutuklu, hükümlü şahıslar ile ailelerine yurtiçi ve yurtdışından transfer edilen paralarla maddi destek sağlayan 52 FETÖ mensubu şüpheliye yönelik, Antalya merkezli toplam 11 ayrı ilde (Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Isparta, Denizli, İzmir, Bursa, Kocaeli, Ankara) operasyon düzenlendi.
Operasyonlar neticesinde şüphelilerin tamamı yakalandı; haklarında adli işlemler başlatıldı.
Operasyonu düzenleyen Jandarmamızı tebrik ediyorum.
HALKIMIZIN ÜZERİNE ATEŞ AÇAN,TANKLARLA EZMEYE ÇALIŞAN HAİNLERE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ!"dedi.