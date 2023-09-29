  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Gezi kalkışmasını övdü yargıyı hedef aldı! Kılıçdaroğlu 'utanç vesikası'nın hakkını verdi

TİP'lilerden Gezi isyanı! Ankara'ya yürüyecekler

Tarım ve Orman Bakanlığı ilan etti: Ortaya çıkan yeni düzenlemeyi duyurdu! Miras sahipleri dikkat, flaş açıklama

Elektriğe yüzde 20 zam yapıldı

Çamur at izi kalsın! 'Ücretsiz yemek' yalanı da ellerinde patladı

Sarkisyan tehdit etti: Defter asla kapanmayacak

114 kişi hayatını kaybetmişti... Düğün faciasının görüntüleri ortaya çıktı! Dehşete düşüren anlar

Türkiye'nin şöhretli seramikleri Avrupa ülkesi İtalya'da Türkiye'yi temsil edecek! Büyük talep var

İstanbul'da sel sularına kapılan kadın sürüklendi! Panik dolu anlar kamerada

iPhone SE 4 tarih yazıyor: Kimsenin aklına gelmeyen detayı herkesi şaşırtacak! Hakkında yeni gelişme!
Gündem FETÖ'ye "Transfer Operasyonu"! Örgütün finans kaynağına şok darbe
Gündem

FETÖ'ye "Transfer Operasyonu"! Örgütün finans kaynağına şok darbe

Yeniakit Publisher
2023-09-29 09:17:00 -

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "15 Temmuz hain darbe girişiminde yer almış tutuklu ve hükümlü FETÖ üyelerine yurt içi ve yurt dışından topladıkları paralarla yardım eden 52 FETÖ mensubu şüphelisi “Transfer Operasyonu” ile yakalandı."

FETÖ ile mücadele tüm hızıyla sürüyor.

Bununla ilgili son gelişme hain örgütün finans kaynağına vurulan darbe.

Konu ile ilgili açıklamayı İç İşleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptı.

Bakan Yerlikaya X Platformu’ndan yaptığı açıklamada

"15 Temmuz hain darbe girişiminde yer almış tutuklu ve hükümlü FETÖ üyelerine yurt içi ve yurt dışından topladıkları paralarla yardım eden 52 FETÖ mensubu şüphelisi “transfer operasyonu” ile yakalandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

FETÖ'YLE MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZAntalya İl Jandarma Komutanlığı TEM Daire ile İstihbarat Başkanlıklarımızca FETÖ finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda:

FETÖ'den tutuklu, hükümlü şahıslar ile ailelerine yurtiçi ve yurtdışından transfer edilen paralarla maddi destek sağlayan 52 FETÖ mensubu şüpheliye yönelik, Antalya merkezli toplam 11 ayrı ilde (Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Isparta, Denizli, İzmir, Bursa, Kocaeli, Ankara) operasyon düzenlendi.

Operasyonlar neticesinde şüphelilerin tamamı yakalandı; haklarında adli işlemler başlatıldı.

Operasyonu düzenleyen Jandarmamızı tebrik ediyorum.

HALKIMIZIN ÜZERİNE ATEŞ AÇAN,TANKLARLA EZMEYE ÇALIŞAN HAİNLERE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ!"dedi.

FETÖ'ye 16 ilde dev operasyon! Hedefte kamu yapılanması var
FETÖ'ye 16 ilde dev operasyon! Hedefte kamu yapılanması var

Gündem

FETÖ'ye 16 ilde dev operasyon! Hedefte kamu yapılanması var

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan AİHM’in verdiği usulsüz FETÖ kararına sert tepki
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan AİHM’in verdiği usulsüz FETÖ kararına sert tepki

Gündem

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan AİHM’in verdiği usulsüz FETÖ kararına sert tepki

Erzurum polisinden FETÖ operasyonu
Erzurum polisinden FETÖ operasyonu

Gündem

Erzurum polisinden FETÖ operasyonu

FETÖ'nün yeni taktiği AVM tuvaletleri! Milyon dolarlık para trafiği deşifre oldu
FETÖ'nün yeni taktiği AVM tuvaletleri! Milyon dolarlık para trafiği deşifre oldu

Gündem

FETÖ'nün yeni taktiği AVM tuvaletleri! Milyon dolarlık para trafiği deşifre oldu

Son bilanço belli oldu! Alçak FETÖ’ye nefes bile almak yok
Son bilanço belli oldu! Alçak FETÖ’ye nefes bile almak yok

Gündem

Son bilanço belli oldu! Alçak FETÖ’ye nefes bile almak yok

CHP'li Başaran'dan zehir zemberek sözler: FETÖ'ye kuyruk oldunuz
CHP'li Başaran'dan zehir zemberek sözler: FETÖ'ye kuyruk oldunuz

Gündem

CHP'li Başaran'dan zehir zemberek sözler: FETÖ'ye kuyruk oldunuz

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23