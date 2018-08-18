0553 313 94 23

FETÖ'ye para aktarmak için ilginç işler uydurmuş!

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin CHP’li başkanı Özlem Çerçioğlu FETÖ’cü danışmanı Erkan Karaarslan’a para kazandırmak için ilginç işler uydurdu.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 07:42
FETÖ'ye para aktarmak için ilginç işler uydurmuş!

Aydın'ın CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun, danışmanı olan FETÖ'nün kasası Erkan Karaarslan'ın firmalarına ihale verebilmek için uyduruk hizmet alımları yaptırdığı ortaya çıktı. Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kasım Tüten'in hazırladığı iddianamede, Çerçioğlu'nun, telefonla randevu sistemi, çiçek gönderme, taziye telgrafı çekme, kutlama telgrafı çekme, istifa, ölüm işleri ve sağlık raporu işlemlerinin ihaleye çıkarılarak FETÖ'den yargılanan firari Karaaraslan'ın danışmanlık şirketlerine verildiği tespit edildi.İddianamede belediye personelinin görevi gereği yapması gereken işlerin Çerçioğlu'nun genel müdürü olduğu ASKİ yönetim kurulu kararı ile ihaleye verildiğine dikkat çekiliyor. İddianamede sanık İsmail Aydın'ın Nevşehir'de börekçilik yapmasına rağmen birçok kamu ve kuruluşlarında danışmanlık ihalelerine girdiğine dikkat çekildi. Aydın'ın, Karaarslan ile aynı memleketten, Nevşehirli olduğu, Karaarslan ile Yönetim Eğitim ve Kültür Derneği'ni (YEKÜD) kurduğu ve yöneticiliğini yaptığı öğrenildi.

FETÖ'cü Erkan Karaaslan örgütün kasalarından biri



PEŞKEŞ ÇEKİLEN İHALELER

İddianamede Özel Kalem Müdürlüğü'nde, emeklilik, askerlik, istifa, ölüm, sağlık raporu, disiplin, cenaze, çiçek gönderme, kutlama ve taziye, başkanla telefon ile randevulu görüşme işlemlerin ihale ile Karaarslan'a verildiği kaydedildi. ASKİ'nin kayıtsız kullanımların kayıt altına alınması, abone kayıt sistemlerinin güçlendirilmesi, sayaç tesis ve okuma gibi personelin yapacağı işler ihale ile danışmanlık şirketine verilerek haksız kazanç sağlandı. 17 sanıklı iddianamede Karaarslan hakkında 9 yıldan 22 yıla, Çerçioğlu hakkında 6 yıldan 14 yıla, diğer sanıklar için ise 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Kaynak: Sabah

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2018 Cumartesi 07:42
  1. Nevşehir
  2. Aydın
  3. özlem çerçioğlu
  4. FETÖ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı!
    1. Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı!
    2. Adana'da dövdüğü eşi kendisini terk..
    3. Valiz içerisinde 17 kilo 650 gram..
    4. Mustafa Ataş: Büyük kongremizde bir..
    5. Teşrik tekbiri ne zaman başlar zaman..
    6. Kurban fiyatları İstanbul! 2018..
    7. İlköğretim Matematik Öğretmenliği..
    8. 19 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
    9. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu trafik..
    10. İstanbul merkezli terör operasyonu: 20..
    11. Coğrafya Öğretmenliği branş ataması ne..
    12. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş:..
    13. ABD Başkanı Donald Trump, Brunson’u..
    14. Putin'i düğününe davet etti, istifası..
    15. Esenler Erokspor Esenler için mücadele..
    16. Kral Selman'dan PKK'ya 100 milyon dolar!
    17. Sözleşmeli öğretmen sözlü sınav tarihi..
    18. Diyanet'ten Erzincan'daki saldırıya..
    19. MEB sözleşmeli öğretmen alım..
    20. Yola çıkacaklar dikkat! İşte..
    İngilizler gerçeği açıkladı... İşte Trump'ın Brunson bahanesiyle yaptırım uygulama sebebi!
    İngilizler gerçeği açıkladı... İşte Trump'ın Brunson bahanesiyle yaptırım uygulama sebebi!
    Dünyada bir ilk! Türkiye ile Çin arasında başlıyor
    Dünyada bir ilk! Türkiye ile Çin arasında başlıyor
    Açık açık uyardı: Rahip Brunson'ı suikastle öldürebilirler
    Açık açık uyardı: Rahip Brunson'ı suikastle öldürebilirler
    İmam atandığı köyü imar etti
    İmam atandığı köyü imar etti
    2018 LGS ek kontenjan ve ikinci tercihler ne zaman?
    2018 LGS ek kontenjan ve ikinci tercihler ne zaman?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Geri sayım başladı! AK Parti'de büyük değişim
    Geri sayım başladı! AK Parti'de büyük değişim
    Alev Alatlı: Erdoğan'ı eleştiren aydınlar ergen ve atarlıdır
    Alev Alatlı: Erdoğan'ı eleştiren aydınlar ergen ve atarlıdır